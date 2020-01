Une «rizière» dans la plaine de l’Orbe

L’agriculture n’en finit plus d’exploiter le champ de la diversification. En redonnant vie à des saveurs d’antan (panais, topinambours et autres crosnes) ou en tentant d’apprivoiser des produits considérés comme «exotiques». À Bavois, Alain Salzmann conduit un essai de culture de riz, comme l’a révélé «L’Omnibus» le mois dernier. Sa première récolte, en octobre, a démontré que la terre noire de la plaine de l’Orbe permettait de faire germer une céréale dont les images les plus proches ramènent en Camargue ou dans le nord de l’Italie.

Comme en Asie

C’est du reste deux variétés transalpines qui ont été mises en terre début mai sur deux parcelles totalisant 55 ares (soit un peu plus qu’un demi-hectare): du Loto et du Carnaroli. «Nous avons choisi de les semer. Toutefois, une étudiante de l’EPFZ a conduit un autre test à petite échelle au milieu de la plus petite de ces deux parcelles en pratiquant comme en Asie, c’est-à-dire en repiquant manuellement des graines déjà germées», explique Alain Salzmann.

L’agriculteur nord-vaudois, qui est aussi président des trufficulteurs du canton, ne s’est pas fait prier pour tenter l’expérience quand il a été contacté par l’Agroscope. «J’ai toujours été intéressé par les productions spéciales. Je fais déjà de l’avoine nue, du safran et de l’élevage de cailles», souligne-t-il.

Des essais concluants

À l’origine donc, un programme de l’Agroscope qui veut savoir si l’on peut faire du riz dans les zones humides suisses. Après deux essais concluants sur des microparcelles à Granges (SO) et à Schwadernau (BE), la station s’est mise en quête de sites pour poursuivre ses tests en grand, sur cinq ans. Les anciennes tourbières qui longent le canal d’Entreroches à Bavois semblaient un terrain d’essai idoine. «Nous avons labouré les champs, puis nivelé le terrain et créé des bassins à une quinzaine de centimètres sous la surface que nous avons ensemencés, comme on aurait fait avec du blé. On a ensuite recouvert le tout de deux à trois centimètres d’eau.»

Cette première expérience s’est heurtée à une météo relativement peu favorable. Contrairement aux conditions sèches et chaudes rencontrées en Suisse alémanique en 2017 et en 2018, le printemps nord-vaudois 2019 a été froid, la température descendant même en dessous de zéro. Le riz repiqué n’a pas supporté. Quant aux graines protégées par la terre, leur végétation a pris trois semaines de retard.

Désherbage à la main

Si par la suite la culture s’est relativement bien passée, les «rizières» de la plaine de l’Orbe ont été colonisées par des mauvaises herbes, notamment un millet invasif qu’Alain Salzmann a dû combattre manuellement. «On s’est retrouvé à pieds nus dans les champs inondés, un peu à la manière de ces images que l’on voit à la télé», sourit l’agriculteur.

La maturation de la plante s’est aussi heurtée à la froideur de l’eau pompée dans le sous-sol. Et quand le riz a été assez haut pour sécher sur pied, l’automne plutôt mouillant a empêché la parcelle de ressuyer correctement, rendant le travail de la batteuse délicat. Malgré tout, ce sont 450 kilos qui ont été récoltés. Quasi une demi-tonne qui a donné 180 kilos de riz propre, mis en vente à la Petite Épicerie du village et à la Ferme à Yverdon. «On en espérait dix fois plus, mais on n’est pas déçu, parce qu’on sait ce qu’on peut améliorer», analyse l’agriculteur.

L’expérience se poursuivra donc pendant encore quatre ans. Mais elle ne concernera plus le Carnaroli, espèce tardive qui n’est pas parvenue à maturité. Des variétés précoces rejoindront peut-être le Loto et bénéficieront d’une mise en eau plus douce. En créant des bassins de surface à côté des parcelles ensemencées, elle se tempérera au contact de l’air ambiant avant d’aller baigner la culture. Alain Salzmann y croit, comme il connaît les débouchés en cas de succès de ces essais. «La demande pour de nouveaux produits de consommation de proximité est forte», conclut-il.