À la Saint-Caïon, tout est bon dans le cochon

Produits de la région, mets de brasserie, bar à vins vaudois et bar à alcools fins, concert, animations en tout genre... Ce samedi, la Saint-Caïon (cochon en patois) et son 5e Championnat suisse de terrine pur porc au Battoir de Granges-Marnand a de quoi faire saliver les amoureux du terroir.

Point d’orgue de la journée, la compétition culinaire unique en son genre accueillera de nombreux participants venus se disputer le Groin d’or, le précieux trophée qui viendra récompenser le meilleur concurrent.

À noter que les cuisiniers seront évalués par un jury d’exception: Stéphanie Giovaninni, patronne de l’Hôtel de Ville de Crissier, Olivier Piccard, préfet de la Broye et du Vully vaudois, Pierre-André Page, conseiller national fribourgeois, Julien Taramarcaz, quadruple champion suisse de cyclocross, Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État vaudois et «marraine à vie de la Saint-Caïon», Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie, Nicolas Joss, directeur de Swiss Wine Promotion, Grégory Devaud, coprésident du comité d’organisation des Championnats du monde de cyclisme sur route et député vaudois, ainsi que Valérie Hadorn, vice-syndique de la Commune de Valbroye.

Après les délibérations qui s’annoncent d’ores et déjà compliquées, c’est Franck Giovaninni, chef de l’Hôtel de Ville de Crissier, qui remettra les récompenses aux heureux gagnants.

Du côté du programme, la fête bisannuelle ouvrira ses portes à 10h. La grande brasserie, elle, accueillera ses clients dès 11h30. À 12h30, les dix finalistes du championnat seront annoncés. La partie officielle et la remise du Groin d’or débuteront à 17h30, avant de céder la place à une soirée «rôti de porc à volonté».

Les Smile the Band se chargeront de l’animation musicale. La manifestation est en entrée libre et la totalité de son bénéfice sera reversée à l’association humanitaire Ensemble pour eux.