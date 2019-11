Sainte-Croix pleure un syndic discret et respecté

La vie n’aura pas fait de cadeau à Franklin Thévenaz. Quelques semaines après avoir quitté ses fonctions à la tête de la Municipalité de Sainte-Croix, le 30 juin dernier, «pour pouvoir se consacrer à des activités personnelles», l’ancien syndic se voyait diagnostiquer une grave maladie. Elle l’a emporté, mardi, dans sa 71e année.

À Sainte-Croix et dans la région, le choc est d’autant plus violent que peu le savaient atteint dans sa santé. Logique, si l’on se souvient de l’extrême discrétion dont il a toujours fait preuve, notamment sur sa vie privée, qu’il drapait d’un voile de mystère. «Très à l’écoute des autres, il pensait seulement à lui dans un second temps», souligne Cédric Roten, son successeur à la syndicature.

Il en aurait pourtant eu, des choses à raconter. Notamment dans cette dernière page de «24 heures», à laquelle il s’est toujours refusé, estimant que ce qu’il avait accompli n’avait pas de quoi intéresser les lecteurs. Ancien correspondant à Montréal de ce journal, qui s’appelait alors «Feuille d’Avis de Lausanne», le Sainte-Crix a parcouru le monde au terme de ses études menées à Saint-Gall. Il a ainsi «visité» plusieurs continents en tant que collaborateur du CICR et du Département fédéral des affaires étrangères.

«Il disait parfois avoir vu des choses terribles dans des camps de prisonniers. Mais sans rien ajouter; il préférait garder ça pour lui», raconte Olivier Guignard. Les deux hommes se sont d’abord assis ensemble sur les bancs de l’école enfantine, avant de siéger côte à côte, bien des années plus tard, au sein de la Municipalité. «Politiquement à gauche, c’était quelqu’un de passionné, mais son caractère conciliant permettait d’éviter les tensions. On ne sortait pas d’une séance sans avoir trouvé une solution acceptable pour nous tous», reprend l’élu PLR. Ce que Cédric Roten – lui aussi socialiste – confirme: «Cet esprit consensuel l’a aidé à diriger une Municipalité à majorité de droite.»

Très attaché à sa commune, même quand il vivait à des milliers de kilomètres, le premier directeur de la Fareas (aujourd’hui EVAM, Établissement vaudois d’accueil des migrants) s’est attelé comme syndic à pacifier les relations de Sainte-Croix avec Bullet et Mauborget sur des questions délicates comme l’entente scolaire et la défense incendie.

Intéressé à consolider le passé historique local tout en maintenant une tradition industrielle à Sainte-Croix, Franklin Thévenaz a développé des actions pour réimplanter des entreprises et s’est battu bec et ongles pour que l’incroyable collection du Musée Baud ne quitte pas la commune et fasse partie du pôle muséal en création. «Nous avons travaillé ensemble sur ce dossier», confie Pascal Broulis. Le conseiller d’État souligne que Franklin Thévenaz était très sensible à l’image de Sainte-Croix. «Il y a consacré de l’énergie, lui donnant son nom de ville des étoiles.» Des étoiles qu’il a rejointes mardi.