Sept ans plus tard, la gare ne rouvrira pas son guichet

Exiger, en tant que commanditaire des prestations, la réouverture du service commercial de la gare de Moudon et intervenir promptement, avec un plan d’action des forces de l’ordre, pour rétablir la sécurité publique, tant pour les employés CFF que pour les usagers. Tels étaient les objectifs d’une pétition munie de 39 paraphes d’élus de la commune de Moudon et déposée au Grand Conseil vaudois le 29 janvier 2013. La missive avait été renvoyée au Conseil d’État en juin de la même année. Sept ans plus tard, l’Exécutif cantonal a annoncé, vendredi, proposer au Grand Conseil de classer l’affaire. On repassera donc pour l’intervention rapide…

«Cette proposition de classement n’est pas une surprise. Mais au vu des projets de réaménagement de la gare et de ses environs en cours, une présence humaine au guichet aurait été une bonne chose», commente la syndique Carole Pico. Le Conseil d’État rappelle aussi dans sa décision qu’il avait répondu, en juin 2013, à une interpellation du député Jean-Marc Chollet sur la question.

Pour rappel, fin novembre 2012, les CFF avaient décidé, sans en avertir le Canton ou la Commune au préalable, de fermer leur guichet le 1er janvier 2013. Un verdict pris «à regret» pour des raisons de sécurité. Les employés y avaient été agressés à plusieurs reprises les mois précédents. Une pétition munie de 1500 paraphes, récoltés en quelques jours, avait été remise à l’ex-régie fédérale, courant décembre. Sans toutefois faire infléchir la décision, les CFF jugeant grave la situation de la gare de Moudon et signalant que deux collaborateurs avaient demandé leur mutation.

Dans sa réponse à la pétition politique, le Canton signale que quatre trains par heure circulent sur la ligne de la Broye et que la gare de Moudon est fréquentée, en moyenne par 1400 passagers chaque jour ouvrable. Au niveau de la sécurité, la police cantonale constatait, de 2013 à 2017, une intervention tous les 45 jours en moyenne. Après diverses mesures prises, le Canton juge aussi «que la situation actuelle en gare de Moudon peut être considérée comme satisfaisante».

Si les collaborateurs des CFF ne reviendront donc pas au guichet, le Conseil d’État rappelle «que l’automatisation complète de la ligne Palézieux – Lyss est prévue pour 2023» et que, dans ce cadre, la gare de Moudon doit être mise aux normes de la loi sur l’égalité des personnes handicapées. Quant à la Commune, elle travaille depuis des mois sur le futur réaménagement de la place de la Gare.