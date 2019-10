«Il Siciliano» condamné à 6 ans et demi de prison

«Le comportement du prévenu démontre un mépris absolu pour l’intégrité physique, psychique et sexuelle de celle qui partageait sa vie. Sa faute est lourde.» La Cour criminelle du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois a condamné à 6 ans et demi de prison ferme Alfredo*, le trentenaire italien accusé des pires sévices par son ex-compagne: gifles, tentatives d’étranglement, menaces de mort, insultes, séquestrations, contraintes sexuelles aggravées, humiliations… Celui qui séjourne à la prison du Bois-Mermet pour motifs de sûreté depuis quatorze mois sera expulsé et interdit de territoire pendant sept ans. Il devra payer 18'000 francs au titre de la réparation du tort moral.

Après un début d’esclandre suite à la lecture du verdict mercredi soir, ce père de deux enfants a clamé «son innocence» avec véhémence. Et s’est empressé d’annoncer qu’il allait faire recours: «Je ne suis pas d’accord!» tempête-t-il à l’intention du tribunal, pendant qu’un agent lui passe à nouveau les menottes. «Vous la croyez parce qu’elle est intelligente. Mais ce sont eux (ndlr: les gens intelligents) les pires escrocs!»

«Le récit que le prévenu a échafaudé est tout simplement absurde»

Face aux versions contradictoires de la victime et de son bourreau accro à la cocaïne et au cannabis, les juges ont estimé que la capacité de mentir se trouvait du côté de l’accusé et non de la jeune Brésilienne, aujourd’hui rentrée au pays. «Alors que des témoins attestent qu’elle a subi d’autres rapports sexuels non consentis que ceux qu’elle dénonce, elle n’en rapporte qu’une partie: ceux qui l’ont le plus marquée, martèle le président du tribunal. Ses propos sont cohérents. Le prévenu, lui, a réitéré ses mensonges. Son récit est tout simplement absurde.»

Pour rappel, la défense, qui reconnaît le «comportement abject et violent» de l’accusé qui est «limité intellectuellement», assurait que la jeune ingénieure venue en Suisse «pour soi-disant faire un master à l’EPFL» avait inventé les faits les plus graves, soit les contraintes sexuelles, les séquestrations et les tentatives d’étranglement. Toujours d’après l’avocate de celui qui se faisait appeler «Il Siciliano», la victime aurait construit ce récit machiavélique pour se débarrasser de cet homme déjà marié – mais séparé –, après avoir appris qu’elle ne pourrait pas l’épouser dans le but d’obtenir un permis de séjour.

«Le tribunal n’a aucune raison de ne pas croire la victime quand elle décrit les sodomies et fellations forcées qu’elle a subies cette nuit de juin 2018, reprend son président. Elle a traduit de manière intelligible son refus et lui a utilisé la crainte pour parvenir à ses fins.» Et de reprendre: «Alfredo devait reprendre le pouvoir sur une situation qui lui échappait. Sa colère et sa frustration sont les seules responsables de ses agissements: rien, dans le comportement de la victime, ne justifiait de telles violences.» Le Ministère public, qui requérait une peine de 8 ans, étudiera l’opportunité de faire appel.

* Prénom d’emprunt