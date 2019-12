Les sièges de Beaulieu font jaser les élus de Baulmes

Emblématique et classé, l’Hôtel de Ville de Baulmes doit être rénové. De fond en comble et pour 3,1 millions de francs. Un montant qui a même augmenté de 160'000 francs d’un seul coup mardi soir, lors de la séance du Conseil communal. Cette hausse ne servira pas à financer l’ascenseur extérieur à apposer contre l’édifice érigé en 1901, mais à couvrir l’achat d’autres sièges que ceux prévus par la Municipalité pour le coquet théâtre qui se tient dans les combles.

«Quand nous avons estimé les coûts, nous avons constaté qu’un siège neuf revenait à 1000 francs pièce, pose comprise. Du coup, quand nous avons appris cet été qu’il était possible de récupérer ceux du Théâtre de Beaulieu, nous en avons acquis environ 300», explique le syndic, Julien Cuérel. Un choix qui n’était pas du goût de certains conseillers. Ainsi, Grégory Perusset a regretté que l’Exécutif installe des sièges d’occasion dans une salle refaite à neuf. Et de déposer un amendement pour que le crédit voté englobe l’achat de fauteuils neufs.

Contactés par le Théâtre de La Tournelle

Que va donc faire la Commune de Baulmes des sièges de Beaulieu qu’elle stocke depuis l’été dans ses abris? «Nous avons déjà été contactés, notamment par le Théâtre de La Tournelle, à Orbe. Ses responsables seraient prêts à en reprendre un certain nombre. Et au vu du prix des fauteuils neufs, je ne me fais pas de souci, les autres ne nous resteront pas sur les bras», répond Julien Cuérel.

Pas sûr toutefois que la Commune soit contrainte de traiter avec un repreneur. Car au final, si la majorité des conseillers ont accepté l’amendement – et le préavis –, c’est sans avoir vu les sièges mis en cause. D’ici à la prochaine séance de l’organe délibérant, début 2020, certains seront donc installés dans la salle de spectacle de l’Hôtel de Ville, de manière à ce que chaque élu puisse se rendre compte de leur esthétique et en tester le confort avant d’asseoir une décision définitive sur la question.