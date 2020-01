Le silo de l’ancien moulin d'Yverdon ne peut pas être conservé

Quand elle a signé, à la fin du printemps, une promesse de vente avec le groupe Bernard Nicod pour sa parcelle de la rue Cordey, la société coopérative du Moulin d’Yverdon ne savait pas encore quel serait le sort réservé à son ancien silo, vestige emblématique du site centenaire incendié le 1er février 2018. Le projet dont la mise à l’enquête démarrera samedi met fin au suspense: les jours de la petite tour semblent comptés. Elle ne fait pas partie des plans réalisés par l’Atelier d’architecture AA.

«Nous avons tout essayé pour conserver ce silo, affirme Armando Pereira, l’auteur des plans. Nous avons même imaginé en faire une tour à véhicules. Mais nous avons dû nous résigner. Non pas pour des motifs financiers, mais pour une question de place.» Le silo sera donc rasé. Tout comme la partie habitation de l’ancien moulin où se trouve encore l’huilerie.

Bâtiment contemporain refusé

Dans un premier temps, l’architecte envisageait d’ériger là un bâtiment contemporain. La Ville n’en a pas voulu, demandant au promoteur de conserver les volumes en place avant le sinistre. Conçu sur trois niveaux plus rez, la construction projetée reflétera en quelque sorte le front bâti de l’autre côté de la rue. Il abritera 19 appartements en PPE de 2, 3 et 4 pièces, tous agrémentés d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur l’arrière, côté promenade Jean-Jacques-Rousseau. Si le projet ne rencontre aucun écueil, il pourrait être terminé fin 2021.

Des obstacles, la réimplantation du moulin en périphérie d’Yverdon n’en fait pas l’économie. «La parcelle Pury où nous voulons nous installer devrait être libérée fin janvier», souligne Jean-Daniel Cruchet. Mais le président de la société coopérative doit prendre son mal en patience. Les oppositions déposées par des voisins lors de la demande préalable d’implantation ont certes été levées par la Municipalité, mais leurs auteurs ont fait recours auprès du Canton. «Nous sommes donc suspendus à la décision de la Cour de droit administratif et public, dont nous savons qu’elle met entre six mois et deux ans pour se prononcer.»