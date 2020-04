Les Brandons de Payerne éviteront le bouillon

«On savait que les Brandons étaient importants pour Payerne et je suis le premier à en jouer parfois, mais cet élan de solidarité fait chaud au coeur. C’est un vrai soulagement qui permet déjà d’annoncer qu’il y aura une édition 2021». Président du Comité des Masqués (CDM), organisateur des Brandons de Payerne, Sylvain Hostettler n’en revient pas de l’élan de solidarité dont a bénéficié la manifestation. «Les Brandons se relèveront. Dès que possible… mais au plus tard du 19 au 22 février 2021. Les Brandons survivront. Mieux, ils vivront!», communique le CDM, mardi.

Pour rappel, le 28 février dernier, Payerne était prête à célébrer la fin de l’hiver avec quatre jours sous les confettis, quand le Conseiller fédéral Alain Berset a annoncé l’annulation de tous les rassemblements de plus de 1000 personnes en raison de la lutte contre le coronavirus. Alors que tout était prêt, les organisateurs s’étaient vus contraints de tout annuler à quelques heures des festivités. «Nous avions commandé un mapping sur l’abbatiale pour fêter nos 125 ans, la cantine était montée et les décors de la Halle des fêtes installés. Assumer toutes nos factures était un élément non négociable à nos yeux», poursuit le président.

Facture salée

Mais la facture s’annonçait de l’ordre de 150'000 francs pour une manifestation, dont les dernières éditions avaient souffert d’une météo délicate et donc de rentrées limitées lors du cortège. Une souscription de soutien avait été lancée dans la foulée et les invités des soirées avaient jusqu’à fin mars pour demander le remboursement de leur prestation.

«Ce coronavirus est une épreuve. Certains ont peut-être déjà perdu un parent ou un proche et la santé des gens doit primer»

Finalement, plus de 350 personnes, des sociétés, des carnavals, des commerces ou des club-services ont mis la main à la poche pour récolter plus de 50'000 francs. Quant aux repas, plus de 1000 ne seront pas remboursés, dont 85% des participants de la soirée costumée d’ouverture le vendredi. Dans son communiqué, le CDM remercie également les maîtresses, les autorités, les sponsors ou les nombreux bénévoles annoncés dès le couperet tombé.

Reste à savoir quand les Payernois pourront assister aux cortèges prévus pour cette édition. Le CDM espérait pouvoir organiser les défilés des élèves et des chars d’ici à l’été. Cela semble compromis. «Ce coronavirus est une épreuve. Certains ont peut-être déjà perdu un parent ou un proche et la santé des gens doit primer. On a fait juste en annulant la manifestation, on ne veut pas faire faux plus tard», conclut «Vinvin».