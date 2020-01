«Spectacle drôle» et théâtre au programme de la saison broyarde

Mettre en valeur l’aula du cycle d’orientation de Domdidier, tout en encourageant l’activité culturelle à des coûts réduits. Tels sont les objectifs d’AU LA Saison, qui propose cinq rendez-vous sur la scène du village siège de la commune de Belmont-Broye, ce printemps. Et les affaires débuteront ce samedi 11 janvier, avec la troupe de la Mouette, qui propose «4 pièces sur jardin», dès 20h.

Le point fort de la saison sera sans conteste, le mercredi 13 mai, le stand-up de l’humoriste genevoise Marina Rollman, dans son «Spectacle drôle», actuellement présenté à Paris. Un regard espiègle sur notre étrange société, mais surtout beaucoup de rires.

Trois autres rendez-vous sont encore au programme, dont deux ont fait partie de la sélection suisse du Festival d’Avignon, ces dernières années. Il s’agit de «Helen W», de et avec Aurore Jecker (25 janvier), et de «Quitter la Terre», de et avec Joël Maillard (29 février). Enfin, la Compagnie De Facto présentera la pièce «Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien» (14 mars).