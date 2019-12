Peu sûrs, les élus de Chavornay ont dû scruter le règlement

«Ce qui vient de se passer est incompréhensible, tempête un élu du groupe social-écologiste et socialiste. Nous avions soumis notre postulat au préfet et il en avait validé la forme. Notre règlement est clair: le Conseil communal se prononce sur la recevabilité du texte uniquement si un doute subsiste. Et ce n’était pas le cas!» Par moments, une gabegie totale régnait lors de la séance du Conseil communal de Chavornay, jeudi dernier.

Alors que la gauche défendait un postulat «pour un éclairage public efficient et écologique», le président de l’organe délibérant, Matthieu Burkhart, a fait voter les élus sur la recevabilité du texte. La majorité de droite, suivant l’avis de la Municipalité, l'a rapidement envoyé aux oubliettes.

Le syndic se montre ferme

«Nous devions discuter du texte sur le fond, regrette la postulante Océane Renard Auzepy. Nous allons nous réunir pour décider comment réagir.» En effet, après le couac, malgré les demandes d’élus de tout bord et la proposition du président du Conseil communal de revoter, le syndic PLR s’est montré ferme. «Nous ne pouvons pas faire comme si le premier vote n’avait jamais eu lieu, insiste Christian Kunze. Un recours peut toutefois être déposé.» Aurait-il tenu les mêmes arguments s’il avait été favorable au texte signé par la gauche? «Vous ne posez pas la question correctement, rétorque-t-il. Dans le fond, la Municipalité n’est pas opposée au postulat, mais fait remarquer qu’il sous-entend que nous n’avons pas de vision globale sur l’éclairage public, ce qui est faux. De plus, la question fondamentale qui doit être posée est celle de la pollution lumineuse, pas celle des économies. Nous voulons y travailler, mais pas sans le soutien de la population. Concernant le vote, même s’il y a visiblement eu un problème technique, nous devons respecter les procédures.»

Peu avant, au moment de discuter de la section UDC locale, qui ne compte plus que quatre membres après trois démissions, les propos se sont aussi perdus dans des circonlocutions «techniques». Les élus agrariens peuvent-ils continuer à siéger dans des commissions ad hoc alors qu’ils ne sont plus assez pour être officiellement un groupe? Estimant que le règlement communal était sujet à interprétation, les conseillers ont décidé que oui.

Heureusement, à l’heure d’étudier le budget 2020, légèrement déficitaire de près de 48'000francs, les élus n’ont cette fois pas dû tergiverser de longues minutes avant de l’approuver.