Swing in the Wind proposera près de 60 concerts

«Il y avait souvent un conflit entre les personnes souhaitant écouter les concerts des têtes d’affiche et les visiteurs parfois bruyants venus boire un verre. Nous espérons régler cette problématique en décentrant notre scène principale ici, dans le jardin du musée.» Coordinateur du festival de jazz staviacois Swing in the Wind, Dominique Gut-knecht expliquait ainsi la principale modification de la 12e édition du rendez-vous musical, qui se tiendra du 18 au 20 juillet.

Cette scène du jardin du musée, avec ses 120 places assises sans compter des bancs installés à l’arrière, sera la seule payante du festival. Pour écouter la jeune et talentueuse Espagnole Rita Payés, le duo français de Paul Lay et Éric Le Lann, celui entre le Fribourgeois Thierry Lang et l’Italien Flavio Boltro, le trompettiste américain Jim Rotondi ou la Broyarde Daniela Simmons, il faudra débourser 28 francs par soirée. Les billets sont déjà en vente auprès de l’Office du tourisme.

Sept autres scènes gratuites seront disséminées dans la vieille ville. Au total, 57 concerts – un record – sont programmés pour les 28 groupes ou artistes à l’affiche. «Notamment car nous avons prévu une nouvelle scène dans les jardins du temple», précise l’organisateur. Ce sera l’occasion de découvrir de jeunes talents dans un cadre agréable avec vue sur le lac de Neuchâtel. Le budget global de la manifestation s’élève à 122'000 francs.

Après le succès rencontré en 2018, la Parade revient cette année, le samedi 20 juillet à 17 h, avec plus de 15 groupes annoncés, entre marching bands et groupes de danse de style lindy hop ou samba brésilienne. Ce retour ne va pas empêcher la manifestation d’innover cette année, en proposant «L’Odyssée de Yuna», une performance musico-picturale dans une aventure fantastique pour toute la famille, vendredi soir au local ArtiChoke (lire ci-contre).

Enfin, pour la première fois, Dominique Gutknecht montera sur la scène de son festival pour un hommage au roi des swingers, Louis Prima. «Je me réjouis, mais ces jours, je me demande pourquoi je me suis ajouté du stress avec cela», sourit le trompettiste. Mais foi d’organisateur, «comme chaque année, on sera vraiment prêts le dernier soir du festival».

Swing in the Wind

12e édition

du 18 au 20 juillet.

www.swingin.ch (24 heures)