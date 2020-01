Le syndic d’Estavayer quittera son poste fin février

Quand on lui demande ce qu’il retiendra de ses six ans et demi passés à la syndicature d’Estavayer (FR), André Losey n’hésite pas une seconde avant de citer la fusion de 2017 qui a vu le bourg broyard s’unir avec ses six voisines de Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés, Murist, Vernay et Vuissens. Retraité depuis quelques mois, l’édile PDC a annoncé lundi à ses collègues de l’Exécutif – le Conseil communal dans le canton de Fribourg – qu’il allait quitter la scène politique au 29 février. Le natif de Sévaz avait toujours dit que cette législature — sa quatrième — serait sa dernière. Il n’empêche que sa démission en a surpris plus d’un, qui le voyaient aller au bout de son mandat.

«À un peu plus d’un an du début de la nouvelle législature, je trouve que le timing est bon», explique celui qui affirme n’avoir aucun gros regret quand il regarde en arrière. Tout juste reconnaît-il qu’il aurait été heureux que le projet de l’Hôtel du Lac et la question de l’exploitation du port d’Estavayer-le-Lac soient réglés avant son départ. «Mais en politique, on apprend à être patient...»

La politique, justement, une vraie affaire de famille chez les Losey, qui cultivent le goût de la différence. Car si André bat pavillon PDC, ses trois frères ont choisi d’autres couleurs. Michel a été député pour le compte de l’UDC, Roland a été affilié au Parti radical, alors que René a siégé au Conseil communal de Corcelles-près-Payerne sous l’étiquette libérale. «Il l’a présidé en 2000, la même année que moi celui d’Estavayer», sourit André Losey. Quant à leur sœur, Bernadette, elle a été 42 ans durant boursière communale à Bussy (FR). Alors, à ceux qui imaginent des repas de famille hauts en couleur, le syndic d’Estavayer répond qu’un mot d’ordre a toujours été appliqué: pas de discussion politique à table.

Comme c’est la règle sur Fribourg, le poste vacant sera proposé au premier des viennent-ensuite du parti concerné lors de l’élection précédente. Christophe Pillonel — qui a siégé à l’Exécutif de 2006 à 2016 — a d’ores et déjà décidé d’accepter la demande. Les neuf membres devront aussi discuter de la syndicature. À ce propos, le vice-syndic Éric Chassot a confirmé lundi après-midi qu’il était intéressé à prendre la succession d’André Losey, après avoir été plusieurs années durant syndic de Bussy.