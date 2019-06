Tancée par l’État, Avenches se passera de glyphosate

«Nous avons décidé de ne plus utiliser de glyphosate pour l’entretien des espaces extérieurs sur tout le territoire communal avec effet immédiat.» Communiquée par la syndique Roxanne Meyer-Keller, cette décision d’Avenches fait suite à la récente diffusion d’un reportage de la RTS sur le fait que la Commune contrevenait délibérément à une directive de l’Office fédéral de l’environnement. Dans les grandes lignes, les bords de route, les toitures, les chemins et les terrasses ne peuvent être traités aux pesticides de synthèse, de type Roundup. En clair, toutes les surfaces dont l’eau de ruissellement atteint directement la nappe phréatique ou une rivière sont interdites. Selon une enquête réalisée par l’Office fédéral de l’environnement, une petite moitié des personnes sondées connaissent cette directive vieille de près de trente ans (47%). Dans les Communes, presque toutes connaissent les règles (92%), mais une grosse moitié (53%) ne les respecte pas. C’était notamment le cas d’Avenches, où le chef des Services extérieurs expliquait notamment utiliser du glyphosate dans le cimetière, là où la présence de mauvaises herbes est sensible. Le responsable rappelait aussi qu’en quinze ans, la Commune avait réduit sa consommation annuelle de glyphosate pur de 120 litres annuels à moins d’une quinzaine.

Le reportage a fait bondir la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud, qui s’est fendue d’un courrier à la Commune. «De notre point de vue, il n’est pas acceptable qu’une Commune cautionne l’emploi illégal d’herbicide par un des employés, et à plus forte raison dans une émission télévisée», lâchent Sylvain Rodriguez, directeur de l’Environnement industriel, urbain et rural du canton et Jean-Pierre Meusy, chef de la division Assainissement, dans un courrier que nous avons pu consulter. Et le Canton de rappeler «qu’il existe de nombreux exemples de méthodes d’entretien des espaces publics sans désherbants».

«De nombreuses Communes font pareil. […] Il y a une certaine hypocrisie sur la question»

Contactée suite à la réception de ce courrier, Roxanne Meyer-Keller garde la tête haute. «Nous avons joué la transparence, alors que de nombreuses Communes font pareil, mais n’osaient pas l’avouer face caméra. Il y a une certaine hypocrisie sur la question et c’était une façon de jouer la provocation, mais cela s’est retourné contre nous», commente la syndique, qui avait donné son accord à son subordonné pour le tournage du sujet.

Outre la missive du Canton, Avenches a reçu plusieurs remarques de citoyens courroucés par les méthodes de la Commune, censée être un modèle dans le respect des législations. «Mais nous en avions aussi reçu plusieurs l’année précédente au sujet du manque d’entretien du cimetière, qui avait été un peu délaissé, suite à des soucis de personnel, notamment», poursuit l’élue. Et d’ajouter que le lieu de repos éternel de la commune est pourvu de terre végétale en suffisance sous le gravier pour empêcher toute propagation du produit dans les eaux de ruissellement.

Pour éviter les mauvaises herbes, les employés de la voirie devront désormais trouver d’autres méthodes de travail. De quoi réjouir la DGE, avec laquelle une rencontre a été demandée par Avenches dans sa réponse. Jusqu’à vendredi, la Commune devait notamment fournir des explications circonstanciées sur l’emploi de l’herbicide et une copie du permis de traiter de la personne filmée.

Que risque le fautif? «Des dispositions pénales sont prévues par la loi sur la protection de l’environnement. Des mesures administratives telles que le retrait provisoire ou définitif du permis de traiter peuvent être prises au sens de l’Ordonnance fédérale ORRChim (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques). Toutefois, et de manière générale, la sensibilisation et l’information sont privilégiées», répond Jean-Pierre Meusy.

En tant qu’employeurs, les Communes peuvent aussi être tenues comme responsables des dommages provoqués, ajoute le Canton, qui dénonce systématiquement les infractions qui lui sont rapportées. «En ce qui concerne plus spécifiquement le glyphosate, le plan cantonal du Conseil d’État, actuellement en traitement par le Grand Conseil, doit permettre de renforcer l’action dans ce domaine», concluent les autorités cantonales. (24 heures)