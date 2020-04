Leurs témoins organisent un mariage surprise à distance

«Laissez vos lacets s’enlacer». En ce samedi ensoleillé d’avril, une paire de chaussures Converse à l’écran, la diacre Francesca Farrow officie depuis Mur, dans le Vully fribourgeois. Elle termine ainsi la vraie-fausse cérémonie de mariage de Johann Stauffacher et Laetitia Gentizon, réunis pour leur part dans le caveau familial de Constantine, à quelques kilomètres de là. A distance, une bonne quarantaine de leurs invités ont pu suivre l’union, organisée par surprise par les trois témoins de la journée, les seuls à être présents dans la salle, mesures de distanciation due au coronavirus obligent.

«C’est quand on est au pied du mur qu’on retrouve la créativité de chacun. Quelle chance nous avons d’être entourés de si belles personnes et d’avoir pu vivre cette journée», reprend, une fois la célébration terminée, Laetitia, Converse aux pieds, ses chaussures préférées qu’elle n’ose désormais plus porter dans le Restaurant des Bains d’Avenches. Le couple y officie, lui en cuisine, elle en salle. «Et je pense que Johann n’aurait pas été d’accord que je les porte avec ma robe de mariée», sourit la future maman.

Semaines compliquées

Pour le couple, les dernières semaines ont été particulièrement dures à avaler. Il y a tout d’abord eu la fermeture de leur restaurant et l’annulation de leur mariage en raison du coronavirus, puis la maladie du papa de Laetitia (lire ci-contre). Autant dire que la journée surprise organisée par leurs témoins n’en était que plus belle.

En selle de vélo électriques, ils se sont promenés de leur domicile d’Avenches à Constantine, en passant par Donatyre et Salavaux, à la recherche d’indices disséminés dans un jeu de piste. Première énigme à résoudre chez le frère jumeau de Johann, panier pique-nique à récupérer chez ses parents, dessert, bouquet de fleurs et chargement des boissons étaient notamment au menu, après avoir résolu plusieurs mystères. Avant une arrivée en fanfare dans le village où a grandi la jeune femme, sur un char qui aurait dû défiler lors du carnaval d’Avenches, pour son enterrement de vie de jeune fille.

L'idée de la maman

Ayant annulé tant leur cérémonie civile que la religieuse, Johann et Laetitia ont encore dû rédiger leurs vœux avant que les cloches de l’église du village, dont un enregistrement avait été réalisé au préalable, ne retentissent. «Une fois que mon papa était tiré d’affaire, ma maman a proposé cette idée pour nous changer un peu l’esprit. Mais comme je venais de laisser tomber un char de carnaval et toutes les activités que j’avais prévues comme major de table, j’ai d’abord dit non», glisse Celia Cressier, témoin et sœur de la mariée.

Mais finalement, l’idée de cette fausse cérémonie a fait son chemin et tout s’est mis en place entre famille, amis et témoins, dont Elise Amiet, également demoiselle d’honneur de la mariée. Privé de cuisine par le virus et engagé à la protection civile, Jean-Yves Matzinger, second de Johann au restaurant et témoin, a ainsi pu se libérer pour assister à ce moment si important, magnifié par des musiques de circonstance.

Alliances déjà gravées

Même les neveux et filleuls des futurs époux ont participé à leur manière à la journée, leurs photos étant affichées en fond de salle. Là où les alliances des mariés, déjà gravées à la date du 18 avril, étaient cachées. «On s’est longtemps courus après et quand on court un marathon, l’essentiel est d’arriver au bout. Et j’ai gagné la plus belle des récompenses», lâchait Johann à l’heure des vœux. Et Leatitia de lui répondre: «On ne croyait plus vraiment à notre jour de mariage et finalement il est là».

A cinq, mais avec leurs amis réunis à distance, il était alors temps de partager un verre de chasselas, produit sur les coteaux voisins. Tout en se donnant déjà rendez-vous dans quelques temps, pour une véritable cérémonie avec amis et famille.