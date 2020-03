La terre du chantier du GYB voyage en camion au lieu d’être valorisée sur place

«Avec un peu de bon sens, on était en droit de se dire que si d’un côté de la commune, on a un important solde de matériaux à évacuer et que de l’autre, on a un terrain à surélever situé à 3 km sans taxe de décharge, il y a une solution intéressante à trouver pour toutes les parties. Malheureusement, à l’heure où le discours vert et écoresponsable est dans toutes les bouches, on se retrouve à déplacer 3000 camions depuis Payerne dans une décharge située à l’autre bout du canton, alors qu’une solution locale en circuit court ne présentait que des avantages.» Conseiller communal PLR et ingénieur civil, Yves Diserens pointe des voyages intempestifs de camions, depuis le chantier d’agrandissement du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne, jeudi.

Pour rappel, le GYB a lancé la construction de 25 nouvelles salles de classe pour 29 millions de francs. Un projet en terrasses devant le bâtiment actuel, qui est partagé par les deux cantons de Vaud et Fribourg, lesquels sont les maîtres d’ouvrage, le projet étant piloté par les services cantonaux vaudois. Principalement enterré, le chantier doit engendrer un terrassement de 40'000 m3 environ, soit 3000 gros camions.

À quelques kilomètres de là, la zone Aéropôle et ses 40'000 m2 nécessitent une importante quantité de matériaux, puisque les terrains doivent être surélevés d’environ un mètre en moyenne. Si, près de 60% de ces remblais ont déjà été effectués, il reste à ajouter près de 160'000 m3 de terre sur Aéropôle2. Avec son bureau, Yves Diserens collabore avec la Commune de Payerne sur ce dossier. «La terre excavée lors de la construction du GYB avait été déposée à l’Aéropôle et ce nouveau projet était parfaitement dans la cible», détaille-t-il.

Entreprise totale

Pourtant, malgré plusieurs séances de discussion étalées sur deux mois, l’opération s’est soldée par un échec. L’élu en a profité pour dénoncer le choix de travailler en entreprise totale. «Une entreprise totale est avantageuse politiquement, car elle garantit un prix et un délai de livraison. Par contre, c’est souvent une sorte de grande boîte au fonctionnement opaque et ne permettant que peu la discussion avec le maître d’ouvrage. Avec une entreprise générale, les concepteurs, tels qu’architectes et ingénieurs, restent mandatés par celui-ci», explique-t-il en aparté.

Sans vouloir cracher dans la soupe, le PLR se demandait comment la solution proposée pouvait engendrer un surcoût au contrat de base de plusieurs centaines de milliers de francs. Face à cette facture éventuelle, les deux Cantons ont dû jeter l’éponge.

Comment se fait-il que la solution de transport la plus courte, et donc des émissions de CO2 les plus limitées, n’a pas été retenue? Où les matériaux sont-ils envoyés? Comment justifier que la solution retenue soit moins onéreuse que des déplacements à seulement 3 km du chantier? Vendredi, l’entreprise totale Steiner, basée à Tolochenaz, n’a pas été en mesure de répondre à ces questions, promettant une explication en début de semaine prochaine.

Également contactés, le Département des finances et des relations extérieures, dont la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) est en charge de la construction, et la Direction générale de l’environnement (DGE) n’ont pas été en mesure de nous éclairer sur la problématique, ces services du Canton étant impactés par l’épidémie de coronavirus. Dans le cadre des tractations entre les différentes parties, la DGE a toutefois fixé des règles écologiques plus contraignantes à Payerne pour les futurs remblais à entreposer à l’Aéropôle. Curieux, alors que le Canton tolère dans le même temps une aberration écologique de transports de camions superflus.

Alors que Christelle Luisier Brodard participait à sa dernière séance du Conseil communal avant de rejoindre le Conseil d’État la semaine prochaine, Yves Diserens n’a pas manqué l’occasion de la sensibiliser sur une cohérence entre les discours bien-pensants et la réalité des faits sur le terrain. «Il me semble logique de privilégier la solution la plus proche, chaque fois que c’est possible», répond la syndique à ce sujet. Avant de rappeler que cette problématique concerne plutôt la DGE, dont elle n’aura pas la charge. «Mais s’il souhaite faire avancer cette thématique, je lui conseille de contacter directement le département concerné», conclut l’élue.