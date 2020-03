Des tirs et plusieurs blessés à Grandson

Grandson est sous le choc. Samedi en tout début d’après-midi, alors que les derniers préparatifs des Brandons étaient sur le point de s’achever, tout bascule. Des coups de feu résonnent, puis des gendarmes, pistolets-mitrailleurs à la main, évacuent les passants. «On a vite compris que ça ne rigolait pas. Tout le monde avait peur», évoque un témoin, alors barricadé dans un bistrot de la place.

Accès au bourg bouclés par les polices d’Yverdon et de Neuchâtel. Des sirènes retentissent partout. Un hélicoptère de la police vaudoise. Et, au milieu de toute cette agitation, la rumeur qui se répand comme une traînée de poudre: «Un attentat»; «Quatre morts»; «Un individu aurait tiré sur des gens à la rue Basse». Trois ambulances et deux hélicoptères de la Rega ont rapidement évacué un nombre inconnu de blessés. La police refuse de se prononcer sur leur état et même sur leur nombre, arguant que les opérations se poursuivent et qu’une enquête est en cours.

La police cantonale se borne à parler d’une grosse intervention dans un appartement du centre-ville. Elle ne confirme aucun des témoignages des habitants de Grandson, encore secoués par les événements, certains évoquant même des tirs en pleine rue. Les forces de l’ordre répètent que «les faits se sont produits dans un lieu confiné et que la population n'a pas été en danger», mais ne se prononcent pas sur d’éventuels hommes en fuite.

Et pour cause. Une commerçante assure avoir vu un homme, le visage en sang, déambuler devant son magasin. «Il est monté dans une voiture immatriculée dans le canton de Zurich et s'est enfui.» Une autre confirme. «Je suis sous le choc. Apparemment un marginal. Le type qui discutait avec lui dans la voiture n’avait toutefois pas l’air d’être amical.» Une autre voiture, française, est parfois citée par des habitants. La police ne livre aucune information quant à cet homme au visage ensanglanté et à ses mystérieux accompagnants.

Plusieurs témoins assurent en outre avoir entendu des déflagrations en début d’après-midi du côté de la zone commerciale voisine de Chamard, provoquant l’émoi sur les réseaux sociaux notamment. La police confirme une interpellation, mais sans lien avec les événements de Grandson et sans aucun coup de feu.

Une curieuse maison

Quelques heures après les faits, la police scientifique, la Sûreté, la brigade canine et des badauds quadrillaient encore la cité d’Othon. Tandis que les langues se déliaient peu à peu concernant la petite maison du centre, aux fenêtres décorées d’un drapeau russe et d’un drapeau soviétique. Elle est régulièrement suspectée d’héberger un ou plusieurs dealers. «C’est sans doute un règlement de comptes, assure un voisin. Depuis le temps qu’on s'en plaint…»

«Ce n’est pas le seul secteur, il y a quelques appartements à bas loyer qui sont régulièrement visités par la gendarmerie, regrette le syndic François Payot. Quant à ces habitants, nous n’en avons jamais eu aucun écho.»

Plusieurs sources bien informées accréditent l’hypothèse d’un lieu de deal. L’homme domicilié dans l’appartement où les faits se sont déroulés serait un trafiquant bien connu du milieu. Il aurait joué le rôle d’intermédiaire dans une transaction entre vendeurs et acheteurs de stupéfiants qui aurait mal tourné. La police reste sur sa ligne et ne laisse rien transparaître, «n’infirmant ni ne confirmant aucun détail». L’enquête ouverte par le procureur a été confiée à la Sûreté.

Les Brandons ont eu lieu

Malgré les événements, Les Z’ôtres Brandons se sont déroulés normalement dès 16heures sur la place du Château. «Après les doutes liés au coronavirus, la pluie, et maintenant ça, c’était compliqué», confie, au pied du canon à confettis, un des organisateurs. La fête était notamment prévue dans la grande salle, sous le thème du braquage et de la série «La Casa de Papel». Les brandons de Grandson, déjà en version réduite cette année, sont les seuls du canton – pour l'heure – à avoir échappé aux mesures sanitaires et à l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, décrétées par Berne.