Pas touche aux arbres, surtout ceux du voisin

Un septuagénaire a été récemment condamné par le Ministère public du Nord vaudois à 15 jours-amende avec sursis, assortis d’une amende de 300 francs, pour être intervenu sur les arbres d’une voisine sans lui demander son avis. Alors que la loi est déjà très restrictive lorsqu’il s’agit d’abattage, y compris sur son propre terrain, l’homme n’y est pas allé avec le dos de la tronçonneuse un jour de juillet 2019.

Il a commencé par abattre un noyer d’une quinzaine d’années, dont le tronc double dépassait 20 centimètres à 1,30 m du sol. Cette caractéristique exige normalement une autorisation municipale d’abattage, et encore à certaines conditions. Maladie, danger, ombrage portant sur une partie importante d’un logement: les critères sont très restrictifs.

Des chardonnerets élégants pour victimes

Le retraité a ensuite taillé les branches d’autres arbres au motif qu’ils empiétaient sur le champ familial. Puis, en déblayant le bois avec la pelle frontale d’un tracteur, il a arraché un sureau et un prunier sauvage, également propriété de la voisine. Laquelle a découvert le massacre peu après, d’autant plus catastrophée qu’un nid de chardonnerets élégants, espèce protégée, a chuté avec le noyer. Trois oisillons n’y ont pas survécu et la lésée a déposé une plainte.

Intervenir sur la propriété d’à côté était en soi punissable. Mais la procureure le rappelle dans son ordonnance pénale, l’abattage d’un arbre d’une certaine importance est régi par le règlement communal sur la protection des arbres, adopté par la majorité des communes vaudoises. «On part du principe que l’arbre a un intérêt patrimonial, explique Najla Naceur, cheffe de section à la division Biodiversité du Canton, en charge du suivi des espèces. La beauté du spécimen, ce qu’il apporte à la biodiversité et au paysage, en ville ou à la campagne, a un intérêt pour la communauté. C’est pourquoi il y a une restriction de droit public sur le domaine privé. On ne permet pas de dilapider ce bien précieux, qui met longtemps à pousser, pour des raisons parfois futiles comme de l’ombre ou trois feuilles qui salissent le capot de la voiture.» Et de relever qu’arbres et haies figurent parmi les principaux sujets de discorde entre voisins…