Tourmente au sein des services extérieurs avenchois

Les mots sont durs. Alors que la Commune d’Avenches vient de mettre au concours deux nouveaux postes de travail pour ses services extérieurs, deux courriers anonymes évoqués ce jeudi par la presse régionale et que nous avons pu consulter font état d’un sérieux malaise au sein du personnel communal. On peut notamment y lire: «Nous, les collaborateurs de la voirie, ne souhaitons plus subir l’instabilité des humeurs de notre chef de service, son incompétence et l’inexistence d’un service des ressources humaines.»

Tout en appelant à la démission du municipal Loris Piccin et à la réorganisation du service, les auteurs du courrier adressé début février à la Municipalité parlaient encore d’une organisation «délétère et despotique». La grille salariale est également dénoncée.

Syndique aussi en cause

La missive n’étant pas signée, la syndique Roxanne Meyer-Keller et le secrétaire municipal Éloi Fellay n’y ont pas donné suite, après une courte enquête dans les services. Mais un second courrier est parti dans la foulée, mettant cette fois-ci en cause la syndique directement.

«Vous vous êtes contenté (sic) de nous sermonner en fustigeant l’anonymat de notre récit, en lieu et place de vous questionner sur les véritables causes et d’en informer vos collègues et le président du Conseil communal pour trouver des solutions adaptés (sic).» «Vous n’êtes pas à l’écoute et nullement impliqué (sic)», peut-on encore y lire. Une missive qui serait, cette fois-ci, l’œuvre de l’ensemble du personnel communal.

Aucun des employés que nous avons contactés, mercredi, n’ont souhaité s’exprimer sur la question. L’un d’entre eux semblait même regretter l’ampleur prise par la démarche, avouant apprécier son travail. Quant à l’administration communale, elle devrait répondre à certaines interrogations par voie de communiqué de presse ce jeudi.

Conseil communal jeudi

Alors que le Conseil communal se réunit ce jeudi soir en assemblée ordinaire, ces informations ne manqueront certainement pas de susciter des réactions. Pour rappel, une autre affaire concernant le municipal Piccin avait déjà entraîné l’envoi de courriers anonymes à Avenches. L’élu avait installé des chèvres en zone villas, ce qui n’avait pas forcément été du goût du voisinage. En début de mandat, il s'était également opposé à la mise à l'enquête d'une école primaire.

Ces courriers ont aussi été envoyé à Nathan Lüthi, président du Conseil communal. «En cas de réception d’un courrier anonyme, il est du ressort du bureau de décider de sa lecture ou pas. Comme cette lettre concerne la Municipalité, j’en ferai mention, mais ne vais pas la lire», explique l’élu.