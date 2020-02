Une triangulaire se dessine pour remplacer Christelle Luisier

Lâcher son emploi au printemps 2020 sans garantie de pouvoir continuer son action après les élections générales de 2021, tel est le dilemme qui se profile pour les candidats intéressés à intégrer la Municipalité de Payerne à la suite de l’élection de Christelle Luisier Brodard au Conseil d’État. Mais, même si le poste est compté à mi-temps et la syndicature à 80%, les Payernois devraient se voir proposer une triangulaire ce printemps.

«Le PLR va naturellement revendiquer ce siège et la syndicature. Pour ce faire, un processus de rencontre de candidats potentiels a déjà été lancé par le comité», explique Franck Magnenat, président de la section payernoise. Quel profil est recherché? «Peu importe le sexe, on cherche un candidat ayant conscience de l’investissement demandé et de bonnes connaissances politiques.»

Appel aux candidatures

Alors que le PLR compte quatre municipaux sur cinq et 38 conseillers communaux sur 70 sièges, une élection tacite semble hors de propos. «Nous avons lancé un appel aux candidatures jusqu’en début de semaine prochaine. Et si nous avons une candidature valable, l’assemblée devrait la lancer dans le bain», glisse Nicolas Schmid, président du Parti des socialistes et indépendants payernois. Pour le PSIP, qui détient 19 sièges au Conseil, les noms de Philippe Savary, déjà candidat en 2016, mais surtout de l’avocat Sébastien Pedroli, député et chef de groupe, circulent notamment. Si le premier ne souhaite pas dévoiler ses cartes, le second dit qu’il «est à la disposition du parti».

Candidat au Conseil national l’automne dernier, l’UDC Jocelyn Canope devrait aussi être de la partie. «Il y a de fortes chances que l’UDC présente quelqu’un et la fonction m’intéresse», lâche l’actuel président du Conseil communal, où son parti occupe onze sièges.

PLR favori

Reste que le grand favori de cette complémentaire sera forcément le candidat lancé par le PLR. Et, là, les bruits de couloir font état de plusieurs intéressés, comme les conseillers communaux Roland Bucher, Christian Gauthier et Diana Cruz, l’ancien municipal Jacques Henchoz, le président des Brandons Sylvain Hostettler ou l’ancien président des tireurs à la cible Pascal Maillat.

Tout comme le dernier nommé, les deux premiers répondent clairement non quand on leur pose la question d’une candidature. Présidente des commerçants de la SIC, la seule dame du panel dont le nom bruisse en ville ne se prononce pas pour le moment.

Tout le contraire de Jacques Henchoz, municipal de 2011 à 2016, qui a déjà fait part de sa motivation. «Je ne m’étais pas relancé en 2016 pour des questions professionnelles, mais je le regrette, car j’ai adoré cette fonction», confirme-t-il pour justifier un éventuel retour. Quant à Sylvain Hostettler, il a déjà laissé entendre que la 125e édition des Brandons, du 28 février au 2 mars, sera sa dernière. «Pour l’instant, c’est ma priorité, mais je n’ai jamais caché mon intérêt pour Payerne», lâche l’ancien conseiller communal.

Calendrier chamboulé

Pour affiner les stratégies, les trois partis viennent de gagner quelques semaines de réflexion par le biais du recours déposé contre l’élection au Conseil d’État en raison d’enveloppes de vote potentiellement non conformes. «Je démissionnerai officiellement quand celui-ci aura été traité», confirme Christelle Luisier. De quoi repousser l’échéance.

Dans un premier temps, le scrutin complémentaire était imaginé le dimanche 5 avril, permettant de planifier tous les scrutins, jusqu’au second tour à la syndicature, avant les vacances d’été. Finalement, le premier tour devrait être organisé le 17 mai, soit le week-end de l’inauguration de l’abbatiale, avec un délai de dépôt des listes au 6 avril.