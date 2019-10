Trois EMS broyards travailleront de concert

Conseil et encadrement des équipes de soins ou d’animation, supervision des chantiers d’agrandissement en cours ou à venir ou encore gestion des infrastructures qui devraient s’étaler sur plus de 16 000 m2 de plancher à la fin des travaux. Dès l’année prochaine, l’association FOREMS (EMS Les Cerisiers de Payerne) et les fondations Prerisa (EMS Prerisa de Lucens) et Noisetiers (EMS La Lembaz de Granges-Marnand et EPSM Duc de Sassel) souhaitent mutualiser un certain nombre de prestations. Jeudi, les directions ont signé une convention allant dans ce sens.

«Nous sommes trois petites entités souhaitant rester indépendantes, mais, avec ce projet, nous créons un cadre de référence plus large permettant de s’offrir certaines prestations», a présenté Guy Delpedro, président de FOREMS. Le rapprochement s’est effectué car les trois exploitants de homes connaissent des défis similaires, dans un calendrier proche.

«Il sera intéressant de bénéficier d’un pool de ressources à se partager»

À Payerne, l’EMS Les Cerisiers va bientôt déménager de son emplacement à côté du HIB pour passer à 90 lits, de courts et longs séjours, dans le quartier de La Coulaz. Il devra aussi vivre sans le soutien administratif de l’Hôpital de la Broye. Spécialisé dans la psychogériatrie, l’EMS Prerisa de Lucens va se développer de 44 à 74 lits, sous forme de nouveaux pavillons installés par étapes dès 2022. Enfin, si l’EMS La Lembaz a été inauguré en 2017, l’EPSM Duc vient de lancer son chantier d’agrandissement.

À terme, les quatre établissements devraient représenter 230 à 240 lits dans la région broyarde et plus de 300 employés. «Dès le milieu de la prochaine décennie, tous ces projets existeront, il sera alors intéressant de bénéficier d’un pool de ressources à se partager», commente Alain Gasser, membre du comité de la Fondation Prerisa