L’ULM oublie l’essence pour passer à l’électricité

Thierry et Laurent Guignard n’ont pas les yeux bleus. Mais l’azur, les deux frangins aujourd’hui retraités aiment le voir de près. Passionnés de vol libre depuis plus de quatre décennies, ils ont aussi le vert écologiste à l’esprit. Raison pour laquelle, profitant d’une timide autorisation accordée il y a deux ans par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), ils viennent de se fabriquer un ULM pendulaire électrique. Avec succès.

Feu vert de l’Air-Club d’Yverdon en poche, ils ont pu tester leur appareil il y a dix jours à l’aérodrome nord-vaudois. Un constat s’impose: pas encore baptisé, le monoplace répond déjà à pas mal de leurs attentes. À témoin, les simples roulages prévus sur la piste ce matin-là se sont transformés d’abord en tours de piste, puis en plusieurs vols d’une douzaine de minutes en début d’après-midi.

Courte parenthèse en 1981

Depuis 1975, Thierry et Laurent Guignard ont essayé «quasi-tout ce qui s’est fait dans le monde du vol libre»: delta, parapente et ULM (ultraléger motorisé). Entre 1981 et 1983, profitant de la brève ouverture concédée par la Confédération à ces petits appareils volants jusqu’alors interdits, ils réalisent même une première européenne. «Avec le pionnier Philippe Briod, on a fait ce qui n’avait encore été réalisé qu’aux États-Unis: faire décoller une aile delta en la remorquant avec un ULM», se remémore Thierry. Quelques mois plus tard, Berne prenait une décision politique qui conduisait leur ULM au garage, mais n’altérait pas cette envie de prendre de la hauteur qu’ils sont alors allés assouvir en France. «Mais nous venons totalement du vol libre, pas du tout de l’univers de l’aviation motorisée, raison pour laquelle nous avons ensuite cherché à pouvoir piloter un ULM «propre», explique Laurent.

C’est en regardant les panneaux solaires de leurs maisons respectives qu’ils choisissent la solution électrique. «Le rêve ultime, c’est d’ailleurs d’arriver à voler avec zéro apport d’énergie extérieure, simplement en chargeant nos batteries grâce à nos panneaux», souligne Thierry.

De fabrication allemande comme l’onduleur, les batteries sont montées sur une carcasse d’ULM thermique préparée par le Sainte-Crix Valter Brillo. À 5000euros pièce, elles représentent une grosse partie du coût de l’engin. Et comme le ciel n’a pas vraiment de frontières, l’ULM se compose aussi d’une hélice produite au Brésil et rachetée à un Genevois domicilié dans les Alpes-de-Haute-Provence, et d’une voile souple d’un ancien modèle de delta français. Aux nombreux calculs et paramétrages réalisés par Thierry, ingénieur de formation, se sont ajoutées des heures et des heures à poncer, percer, former et assembler tous ces éléments, au tournant de 2019 et 2020. Avant que l’ULM ne soit soumis à différents tests. Par simulation mais aussi en étant suspendu à un engin de levage dans une halle agricole d’Orbe.

«Le rêve ultime, c’est d’arriver à voler avec zéro apport d’énergie extérieure, simplement en chargeant nos batteries grâce à nos panneaux»

Posés sur le plancher des vaches à côté de leur petit appareil, le sourire aux lèvres en repensant à la concrétisation réussie de leur projet, les deux pilotes débriefent leur expérience des vols tout juste achevés. «Le principe de pilotage reste le même qu’avec un ULM à moteur thermique. Ce qui change, c’est que la distance de décollage est un peu plus longue en raison d’une puissance inférieure. Par ailleurs, la vitesse de croisière, environ 65 km/h, est un peu plus lente», relève Laurent. L’ancien enseignant précise aussi qu’il s’agit d’être très attentif à la température du moteur, à celle des batteries et à l’autonomie de ces dernières, sensiblement plus faible.

Gagner en autonomie

Thierry ne le cache pas, il y a encore du travail à ce niveau-là. «Avec une aile delta et un moteur thermique on peut obtenir une autonomie supérieure à 2h. Là, on parle de trois quarts d’heure avec l’électrique. En améliorant l’aérodynamisme du chariot, on devrait pouvoir gagner quinze minutes. Et en accrochant l’ULM à une voilure haute performance, on devrait diminuer la puissance requise et ainsi porter l’autonomie à 1h15, 1h30.» De quoi doper encore un plaisir accru par le faible niveau sonore de l’ULM. «Sans commune mesure avec un ULM habituel», se réjouissent-ils.