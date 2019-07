Ultime étape avant la mise à l’enquête du parking de la place d’Armes

Des dizaines de voitures «recouvrent» encore la place d’Armes d’Yverdon. Depuis des années, les autorités promettent de les enterrer dans un parking souterrain de 1000 places. Ce projet à 70 millions passera bientôt au révélateur de la mise à l’enquête. Le dernier obstacle à l’entrée en vigueur du contrat passé entre la Ville et Parking Place d’Armes SA se dresse dès aujour­d’hui. La Municipalité met en effet à l’enquête jusqu’au 14 août la désaffectation des sept zones de domaine public qui ceignent la place d’Armes et leur transformation en parcelles communales.

«Pour que la SA puisse aller de l’avant, nous devons établir un droit distinct et permanent (DDP). Mais il est juridiquement impossible de créer un DDP sur un domaine public. Or, contrairement au centre du périmètre qui est un bien communal, toute la zone qui l’entoure est en domaine public», explique Jean-Jacques Jobin, collaborateur du Service des bâtiments. L’ensemble du périmètre qui entoure la place d’Armes est concerné. Jusqu’au bord de la place Pestalozzi ou à l’entrée du P+R des Ateliers CFF, sur le quai de l’Ancienne-Douane.

«Les accès et la dimension exacte du parking ne sont pas encore connus précisément. Nous avons donc pris en considération tout le périmètre. Tout ne sera pas forcément touché, mais il s’agit d’éviter d’avoir à faire des retouches dans un second temps», reprend Jean-Jacques Jobin. Après cette étape, la société aura six mois pour déposer son projet.