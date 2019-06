Un Grand Jeu pour doper le tourisme d’Estavayer

Il y a différentes manières d’améliorer la mise en valeur d’un site historique. Estavayer en conduit deux en parallèle. En repensant l’éclairage de certains bâtiments (notre édition du 31 mai), mais aussi en imaginant y développer une attraction touristique d’envergure. Lundi soir, les élus ont validé un crédit de 185'000 francs pour affiner l’étude de faisabilité réalisée par Thematis, entreprise spécialisée en ingénierie culturelle.

«Le développement d’une offre touristique complète figure dans note programme de législature, rappelle le syndic, André Losey. Et nous avons pour but principal de prolonger notre saison touristique relativement courte, avant et après.»

Intitulé Le Grand Jeu, le projet pensé par Thematis a pour ambition de faire d’Estavayer-le-Lac un musée à ciel ouvert en y réalisant un parc de jeux médiéval «sans équivalent en Suisse» et des parcours ludiques articulés autour d’un récit fictionnel. Selon les autorités, le projet pourrait capter 43'000 visiteurs par an, respectivement 28'000 si seuls les parcours venaient à voir le jour.

Convaincu des retombées positives que peut avoir Le Grand Jeu, le Conseil communal a donc décidé d’avancer plus loin. Il a été suivi par le Conseil général, qui a néanmoins demandé à son Exécutif de prévoir l’impact qu’une telle offre pouvait avoir en termes de mobilité notamment. «Nous y réfléchissons dans le cadre de la révision en cours de notre Plan d’aménagement local. La question de la mise en place d’un bus urbain en fait partie», répond le syndic. (24 heures)