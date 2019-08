Un menhir a voyagé sur un radeau du néolithique

Pour le 1er Août 2019, pas de brunch traditionnel pour l’association Pierre à feu, mais la réalisation d’un pari un peu fou: transporter un menhir sur le lac, du Laténium (NE) au village lacustre de Gletterens (FR). Le tout sur un radeau ficelé en rondins d’épicéa et de hêtre.

C’est donc au son de la corne de brume et habillés de peaux de bête qu’ils sont partis jeudi d’Hauterive à 9 h 30. Ils ont navigué toute la journée en restant toujours à une distance raisonnable de la rive, avec pour but d’arriver en terres broyardes dimanche. Pour avancer, pas de moteur, mais la force des bras. À environ 150 mètres du bord, les membres de l’équipage utilisent de longues perches qui, en touchant le fond du lac, font avancer la lourde embarcation. Près de 4 tonnes de bois. Dessus, un granit de 955 kg. En réalité pas un véritable menhir au sens archéologique, mais un bloc erratique, dégagé par le chantier de l’A5. Il fera bien l’affaire pour l’expérience.

Mais qui sont-ils ces gens qui décident de prendre le large avec des dents de sanglier autour du cou et une jupe en cuir de daim? «Nous sommes des passionnés d’archéologie, on aime l’artisanat, la reconstitution d’objets. On vient d’horizons divers: forgeron, tailleur de pierres et même un marionnettiste», explique l’initiateur, Yves-Alain Durig. L’idée vient à la base d’une blague. À l’occasion du rassemblement préhistorique qui commencera ce week-end à Gletterens, le village lacustre a demandé à l’association une animation. «Comme on fait un peu les mêmes choses qu’eux, on voulait trouver quelque chose de différent. En rigolant, j’ai proposé qu’on leur amène un menhir», explique Stephen Papin, membre de Pierre à feu. L’idée a fait son chemin, «et puis il a fallu l’assumer», continue-t-il.

Plus rapide que prévu

La construction du radeau a nécessité une semaine et demie. Petite infidélité, des outils modernes ont été utilisés. «Il aurait fallu une année à deux ans pour le faire de manière néolithique», explique Yves-Alain Durig, initiateur du projet. «Mais on essaye de se rapprocher le plus possible de cette époque; nous avons un archéologue qui nous a beaucoup aidés.» Sur l’embarcation, le crâne d’un animal inconnu trône. «C’est la tête d’un sanglier, il s’appelle Glouglou et il garde l’esprit de Ka Glepi, qui est le nom de notre radeau. Cela veut dire tas de bois en langue sioux», explique Yves-Alain Durig. Et l’esprit leur porte visiblement chance, puisqu’ils ont navigué plus rapidement que prévu. La seule contrainte qui s’est présentée à eux est celle des bateaux rapides qui provoquent des vagues risquant de faire chavirer l’embarcation et l’imposant bloc de granit à son bord.

La douceur des peaux de bêtes qu’ils portent sur le dos contraste avec la rugosité du bois de l’embarcation. Nouvelle infidélité, certains membres ont des chaussures modernes. Il faut dire que le radeau est très humide et que les peaux de la veille ont pris l’eau. Et pas moyen de les faire sécher. «On n’a pas l’autorisation de faire du feu, cela nous a coupés dans notre élan pour faire des huttes comme à l’époque», ajoute Yves-Alain Durig.

Si cette expédition peut sembler un peu farfelue, elle est importante d’un point de vue scientifique. «Ils testent beaucoup de gestes pour voir lesquels sont les plus efficaces pour avancer sur le lac. Ce sont des mouvements que nos ancêtres utilisaient forcément à l’époque. On pourra donc en tirer des conclusions», explique Fabien Langenegger, l’archéologue qui les suit sur un bateau solaire.