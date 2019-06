Un nouveau règlement pour le fonds économique

«C’est un outil que d’autres associations régionales nous envient. Pour l’implantation de l’entreprise Bo­schung à l’aéropôle de Payerne, cela a même pu faire pencher la balance.» Directeur de la Communauté régionale de la Broye (Coreb), Pierre-André Arm ne tarit pas d’éloges sur le Fonds de développement régional (FDR), dont son entité s’est dotée dès 2006. Réunis jeudi soir à Corcelles-près-Payerne, les membres de la Coreb ont validé un nouveau règlement du FDR.

«Dans les grandes lignes, le principe reste celui d’aider à la création d’emplois dans la région, et l’octroi d’une aide financière est toujours conditionné à un soutien de la Commune concernée par le dossier», détaille le directeur. Les rôles de différents organes décisionnels sont toutefois clarifiés avec cette nouvelle mouture. Le bureau de la Coreb est toujours le premier point de chute d’un dossier, puis le comité de gestion du FDR donne son avis sur la pertinence d’un soutien. Enfin, celui-ci est accordé par le comité directeur de la Coreb.

Le nouveau règlement permettrait aussi à la Coreb d’entrer dans le capital social des sociétés soutenues. «De quoi garder un œil sur leur développement avec l’argent de la région, et éventuellement de récupérer des dividendes à terme», précise Pierre-André Arm. Ces modifications n’ont pas entraîné la moindre question des délégués. Il faut dire que le mécanisme a montré son utilité au fil des ans. Courant 2018, six dossiers ont été évalués et cinq ont reçu une réponse positive, pour des montants allant de 30 000 à 200 000 francs à fonds perdu ou par des prêts.

Alimenté à raison de 360 000 francs annuellement par près de 40 Communes des deux cantons au prorata de leurs habitants, le FDR affichait un bilan légèrement supérieur à 3 millions de francs fin 2018. On y voit apparaître quelque 940 000 francs de prêts à rembourser. La Coreb a encore attribué 925 000 francs d’aides à fonds perdu, dont un demi-million à la société Boschung et ses 200 employés, laquelle avait encore bénéficié d’un prêt du même montant.

L’idée serait d’arriver à un montant global de 5 millions de francs, lequel entraînerait alors l’arrêt des cotisations des Communes, jusqu’à ce que de nouveaux projets soient soutenus. Un montant minimal de 3 francs par habitant est perçu chaque année auprès des participants, auxquels s’ajoutent des sommes pour les Communes à vocation économique ou touristique. À titre de comparaison, Payerne verse chaque année plus de 65 000 francs au mécanisme, tandis que Rossenges s’acquitte d’une facture de 180 francs. (24 heures)