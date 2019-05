Un siècle de bonnes œuvres passent aux archives d'Yverdon

Pour le commun des mortels, ce sont de simples archives. Des liasses de documents jaunis, parfois écornés, qui empilent des procès-verbaux de séances, des correspondances ordinaires et des factures du quotidien. Mais pour Philippe Quartier, ce sont de véritables trésors: «Là il y a la signature de mon grand-père. Là sur cette photo, c’est mon père.»

Les classeurs fédéraux de l’association du Bâtiment de l’Étoile, solennellement remis jeudi aux Archives de la Ville d’Yverdon, c’est un peu aussi celles de cette infatigable figure de la Croix-Bleue et de la vie paroissiale de la région, dont l’historique familial se conjugue avec celui de ces institutions de bienfaisance. Elles ont marqué la vie collective yverdonnoise durant un siècle, et seront disponibles pour études.

Retour au début du siècle. La section locale de la Croix-Bleue, qui s’évertue à lutter contre l’alcoolisme dans le tissu ouvrier du Nord vaudois, ainsi que l’Union chrétienne des jeunes gens et celle des jeunes filles, deux mouvements issus du Réveil protestant, se regroupent pour acquérir un bâtiment commun. La famille Tschumy met à disposition son hangar et écurie de la rue du Fourg, sur laquelle sera édifié le pieux édifice en 1922. Il servira de «café chocolat», autrement dit d’estaminet sans alcool, et surtout de base pour toutes les bonnes œuvres du siècle à venir. Le cœur d’un mouvement mêlant œcuménisme, œuvre sociale ou évangélisatrice.

Réunions fréquentes

Entre les lignes, les archives témoignent de toute une société qui se retrouvait là, et plutôt souvent. Un planning du début du siècle répertorie au moins quatre réunions par jour entre les cadettes et les aînées, la section espoir, les lectures bibliques, les cours de couture, les réunions de prières, l’orchestre évidemment, les abstinents, l’amicale des sourds… «Il serait intéressant d’étudier les noms et les familles qui faisaient vivre ces institutions, puis de croiser les informations et voir si les milieux – ceux de la fanfare ouvrière, ceux des autres sociétés – se mariaient entre eux ou au contraire restaient bien séparées», imagine Catherine Guanzini, archiviste de la Ville.

Entre les très soignées invitations aux kermesses (ce qui permettait de lever des fonds), les rapports des visiteurs aux abstinents et des lettres de dons, quelques notes révélatrices du climat religieux d’alors: l’assemblée extraordinaire du 17 juin 1927 décide de ne plus louer ses salles aux mouvances qu’elle désapprouve, comme les pentecôtistes, les scientistes, les Étudiants de la Bible et l’Ange de l’Éternel. Quelques bribes sur le poids de la morale et du rôle des femmes aussi. «La section des jeunes filles était représentée au comité par un homme», souligne Philippe Quartier.

Tout n’a pas toujours été simple. On lit que le comité manque parfois de bras. Que la première guerre a été très difficile pour le mouvement. Dans les années 40, la correspondance illustre la difficulté de monter des fêtes et des ventes avec le rationnement. On recherche des coupons de tissus pour les cours de couture. Et au programme de Noël de l’Étoile de 1945, les Compagnons de Joyeuse Foy donnent le ton: «Il ne fera pas toujours sombre» croise «Noël sceptique», la «Prière du déporté» et un allegro de Mozart.

«Le travail social et les sociétés se sont adaptés à leur temps, estime Philippe Quartier, feuilletant un classeur de calques carbones. Il a fallu recréer une société après 14-18 par exemple. Et après les années 60-70, on voit diminuer les lectures bibliques au profit d’autres événements ou œuvres. Les locations de salles ont été de plus en plus ouvertes.» Et de poursuivre: «Ce qui est drôle c’est de voir que les concerts en plein centre-ville posaient moins de problèmes à l’époque.»

Le Bâtiment de l’Étoile, construit pour moins de 90'000 francs au début du siècle dernier, attend désormais d’importants travaux devisés à 475'000 francs. L’association espère y arriver pour son centenaire. (24 heures)