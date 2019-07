Un Sun Studio miniature sur la route de Memphis

Berceau autoproclamé du rock’n’roll, le mythique Sun Studio de Memphis exposera bientôt en son sein une maquette de l’immeuble qui l’abrite réalisée… au SemoNord d’Yverdon. Cette réplique en trois dimensions est l’œuvre de Damien Ulmann. L’éducateur, ébéniste de formation, l’a conçue dans le cadre de l’atelier créatif qu’il donne aux ados de cette structure qui les accompagne dans leur recherche de formation professionnelle.

Passionné de rock'n'roll et guitariste, Damien Ulmann a créé de toutes pièces cette maquette du Sun Studio.

«Le bureau d’architecte Dreier Frenzel a créé dix maquettes des projets présentés en couverture du magazine «Werk» en 2016. Suivant cette idée, nous avons proposé aux jeunes d’en construire sur la base de leurs aspirations personnelles et d’en tirer un projet photo», explique son collègue, Clément Crevoisier. Pour montrer l’exemple, Damien Ulmann s’est lancé dans ce projet, sans imaginer un seul moment où il le conduirait.

«Je suis depuis toujours passionné par le rock’n’roll. Je joue du reste dans un groupe. Il y a une dizaine d’années, j’ai visité ce studio où les plus grands, comme Elvis, B.B. King ou Jerry Lee Lewis, ont enregistré», explique l’éducateur. Au-delà de l’aspect historique des lieux, il a gardé l’image d’un immeuble génial – ne serait-ce que par sa forme étonnante –, typiquement américain avec ses briques rouges, ses fils électriques apparents et ses stores proéminents. «J’ai écrit là-bas pour présenter le projet du Semo. Quelques semaines plus tard, j’ai reçu une réponse enthousiaste de son PDG, John Schorr. Qu’il se dise très intéressé à obtenir mon travail m’a encore motivé davantage», témoigne-t-il.

La maquette mesure 80cm par 50cm pour 87cm de haut.

À l’aide de photos trouvées sur internet et avec toute la panoplie de matériel de petit bricolage, il commence à monter son projet, tout en cherchant à coller le plus possible à la réalité. C’est ce souci du détail – les photos des musiciens affichées contre les façades sont reproduites, tout comme les blocs de climatisation ou les pneus disposés à l’arrière du bâtiment – qui donne à la maquette une dimension si réelle. Certains angles de l’immeuble lui font toutefois défaut. La parade vient directement du Tennessee: «John Schorr a demandé à une de ses assistantes d’aller prendre en photo ce qui me manquait!»