Une candidate PDC mise sur un jeu d’argent pour se faire envoyer à Berne

En période de campagne, certains partis politiques distribuent des pâtes au pesto pour s’attirer la sympathie des électeurs. D’autres des pommes gravées de leur logo, des kiwis cultivés dans la région, du chocolat emballé avec le portrait de leurs champions ou encore des tubes de crèmes solaires. Chantal Donzé, candidate PDC d’Yvonand au Conseil national, elle, propose aux internautes de l’argent. 100 francs cash, pour être exact.

Mais pour espérer empocher le pactole, il faut passer par un petit questionnaire à choix multiples en ligne, qui a été modifié suite à nos questions, mardi en début d’après-midi (lire encadré). «Comment s’appelle le membre du PDC vaudois qui siège actuellement au Conseil national?» «PDC signifie Parti démocrate-chrétien. Quelle est la part de population chrétienne en Suisse?» «Combien d’élu(e)s PEV, PBD et PDC siègent sous la Coupole fédérale?» «Combien de réponses complètement correctes recevrons-nous à ce concours d’août 2019?» Pour maximiser les chances de réussite, la section PDC les redirige sur le guide «La Confédération en bref 2019», document dans lequel figurent les réponses.

Le procédé surprend autant qu’il détonne. Peut-on légalement offrir de l’argent à des fins électorales? Isabelle Tasset Vacheyrout, coprésidente du PDC Vaud, n’y voit aucun problème. «Cette initiative émane de la section nord-vaudoise et nous l’avons validée, confie-t-elle. La récompense promise ne me choque pas. Dans le même ordre d’idées, certaines associations organisent bien des lotos et demandent aux commerçants d’offrir des produits, comme un jambon ou autre. La somme en question est modeste, presque un clin d’œil.»

Contacté, le Service des communes et du logement confirme la légalité de la démarche. «Les candidats aux élections sont des personnes privées à qui il est permis d’organiser des concours, comme tout un chacun, explique Vincent Duvoisin, responsable de la Division affaires communales et droits politiques. Dans la mesure où le prix remis au vainqueur du concours n’a pas pour vocation de l’amener à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, il n’est pas répréhensible. Dans le cas contraire, il s’agirait d’un cas de corruption électorale réprimé par l’article 281 du Code pénal.» En bref, il est interdit de pousser un électeur à voter en lui promettant un gain. Mais il est permis d’offrir de l’argent à des internautes pour se faire connaître, même en pleine campagne politique.

Peu de succès

«Les 100 francs ne sont pas le seul gain, insiste Chantal Donzé, qui précise qu’uniquement trois personnes ont répondu à son questionnaire pour l’instant. Il est aussi possible de participer à une séance PDC au Palais fédéral. Le prix en argent est davantage mis en avant, car les personnes qui voient ce concours sur Facebook ne sont pas forcément politisées et attirées par la perspective d’une séance à Berne.» En outre, le billet bleu promis ne sortira pas des poches du PDC Vaud mais du porte-monnaie de sa candidate. «Le financement de ma campagne est dérisoire, assure-t-elle, sans en préciser le budget total. J’essaie d’être inventive pour utiliser au mieux les ressources à ma disposition. La frugalité débouche sur de la créativité.»

De son propre aveu, Chantal Donzé aura encore besoin de beaucoup de créativité pour siéger à Berne et sortir «de l’ombre de Neirynck et Béglé». Elle reste cependant optimiste: «J’ai un secret espoir: que les participants au concours cliquent ensuite sur le lien qui mène à mon site et fassent connaissance avec moi par ce biais.»