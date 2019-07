Une deuxième salle de ciné s’esquisse à Cossonay

Il y a tout juste un an, le Cinéma Casino de Cossonay investissait plus de 20'000 francs dans le relooking de son hall d’entrée. Un montant important pour la structure d’une seule salle, qui avait pu compter sur l’aide de l’Association des Amis du Cinéma de Cossonay pour trouver les fonds nécessaires.

Lors de la dernière séance du Conseil communal, c’est une autre annonce qui est tombée. La Municipalité envisage la création de deux salles – une de 100 places et une autre de 60 – qui viendraient remplacer d’ici à 2021 celle existante, quelque 200 mètres plus loin. «Le bâtiment est vétuste, on doit constamment opérer des rénovations et cela nous empêchera d’envisager l’avenir sur le long terme», explique le gérant du Casino Pascal Miéville. Dans un contexte économique difficile pour l’enseigne dédiée au septième art, c’est donc un geste fort de la Municipalité qui démontre son attachement à ce lieu. «Ce cinéma est quelque chose d’important pour notre commune. Et les exemples autour de nous comme Orbe ou Morges nous montrent que le fait de ne compter qu’une salle n’est pas suffisant pour être viable», commente le syndic, Georges Rime.

Si la quantité de places ne changera pas radicalement – le bâtiment actuel en comprend 156 –, c’est bien le nombre de salles qui sera la principale révolution. Pour Pascal Miéville, c’est une décision pleine de bon sens. «Ça créerait une véritable plus-value et diversifierait l’offre, assure le gérant. Lors d’événements monopolisant une salle pour plusieurs heures, il serait possible pour ceux que ça n’intéresse pas de venir voir autre chose. Cela nous permettrait de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre.»

Le cinéma prendrait ses quartiers dans les immeubles actuellement en construction en face du Pré-aux-Moines. L’usage du conditionnel est important, car s’il a déjà des partisans, le projet n’en est encore qu’au stade de l’ébauche, avec son lot d’inconnues, comme le financement ou la décoration du lieu. Un dernier élément qui a son importance. «Le plus beau compliment que l’on me fait, c’est quand on me dit qu’on se sent comme à la maison, raconte Pascal Miéville. Le défi sera donc de réussir à garder une structure accueillante et chaleureuse!»