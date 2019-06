Une élue PS exige la parité dans les commissions

À Grandson, les commissions municipales sont loin d’observer la parité femmes-hommes, a constaté Laetitia Jaccard Gaspar. La socialiste l’a découvert au lendemain de la marée violette qui a déferlé sur la Suisse le 14 juin. «Quelques jours après cette grève des femmes, j’ai été interpellée par leur composition», a-t-elle lancé jeudi soir au Conseil.

En tout, 21 personnes font partie de ces cinq commissions qui traitent de construction, de salubrité, d’urbanisme, de sécurité et d’énergie. On y trouve quatre femmes… et 17 hommes. La représentation féminine y est donc de moins d’un quart. «La Municipalité (ndlr: qui nomme les membres de ces commissions) n’a-t-elle pas trouvé des femmes au sein de notre communauté qui puissent s’intéresser à ces sujets?» a demandé la conseillère communale. Et d’interpeller l’Exécutif: «Je souhaite que dorénavant la Municipalité s’engage à respecter l’égalité au sein de ces commissions.» Le syndic PLR François Payot a promis une réponse dans une prochaine séance.

Toujours au chapitre de l’égalité, mais sur un plan plus large, Sébastien Deriaz (PS) a annoncé vouloir créer un groupe interparti. Son but? Rédiger un document s’inspirant de la politique mise en place par le Secrétariat à l’économie visant à prévenir le mobbing et autres formes de harcèlement. «Il pourrait être repris sur une base volontaire par le Conseil, puis par la Municipalité, afin d’être appliqué aux employés de l’administration.» Trois élus du groupe PS et Les Verts l’ont approché en fin de séance. (24 heures)