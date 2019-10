Une menace UDC plane sur l’arrêté d’imposition

Grandson pourra-t-il percevoir impôt et taxes en début d’année prochaine? Depuis la séance de Conseil de jeudi, le doute est permis. La «faute» à l’UDC locale, pas du tout en accord avec la vision de la Municipalité sur l’arrêté d’imposition 2020. Explications.

Comme toutes les Communes vaudoises, Grandson doit se poser la question de répercuter ou non la proposition du Canton en matière de taux d’imposition. En clair: le diminuer de 1,5% pour compenser auprès des citoyens l’augmentation identique que l’État leur impose afin de financer le dispositif de l’aide et des soins à domicile qu’il reprend à sa charge. Mais dans le bourg nord-vaudois, plusieurs incertitudes (notamment le très volatil financement de la facture sociale) incitent l’Exécutif à la prudence. C’est donc le maintien à 69% qui a été proposé. L’opération devrait rapporter 187'000 fr. au porte-monnaie communal.

«L’arrêté d’imposition est le seul moyen pour la Municipalité de s’assurer des entrées financières susceptibles de couvrir, au minimum, le montant des charges qu’elle inscrit au budget de fonctionnement et de libérer une marge d’autofinancement suffisante pour procéder aux amortissements obligatoires des dépenses d’investissements consenties antérieurement», rappelle le syndic François Payot. Parallèlement, son collège a proposé de passer l’impôt foncier de 1 à 1,2 pour mille, afin de générer un revenu supplémentaire de 115'000 fr.

Cela n’est pas du tout du goût de l’UDC. «La seconde proposition est d’autant plus inopportune qu’elle touche les propriétaires, parmi lesquels figurent aussi des personnes issues de la classe moyenne», a affirmé Jacques-André Helfer. Et l’élu de soumettre un amendement défendant le statu quo pour cet impôt foncier. Sans succès, l’assemblée validant de plus dans la foulée le préavis municipal.

Sujet suivant? Non… Estimant que c’est à la population de se prononcer sur la question, l’UDC invite les élus à se s’exprimer sur l’idée d’un référendum spontané. Silence dans l’assemblée. Suspension de séance. Discussion au sein des groupes. Et vote. Qui rejette très nettement la proposition.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf que l’UDC n’ignore pas que la décision d’un organe délibérant peut être contestée par n’importe quel citoyen dans un délai de 10 jours. «Nous avons déjà pris quelques contacts. Nous allons sans doute créer un comité référendaire et nous mettre en chasse des signatures nécessaires à l’organisation d’une votation populaire», affirme l’élu.

Grandson pourrait donc bien être confronté à un problème majeur. Dans l’attente de la mise en place du scrutin et de son verdict, la Commune pourrait bien commencer 2020 sans arrêté d’imposition. «Si tel est le cas, nous n’aurons plus la possibilité légale de prélever impôts et taxes, ce qui représente un manque à gagner de 200'000 fr. pour deux semaines», regrette François Payot.