Une plaque dédiée aux femmes retrouvée à Yverdon

Cela vaut toujours la peine de faire un peu de ménage. Au printemps dernier, rapporte la version officielle de l’affaire, les huissiers du Conseil faisaient de l’ordre dans la loge du concierge, adjacente au secrétariat de l’Hôtel de Ville. C’est sans doute ce qu’on appelle les méandres de l’administration. Ils tombent alors sur une plaque de rue – de place en l’occurrence – inutilisée à ce jour. Son nom? Place du 7 Février, en l’honneur du jour où le suffrage féminin a été introduit au niveau suisse, en 1971.

Hasard toujours, passe alors dans le bureau du secrétariat Natacha Ribeaud Eddahbi, élue socialiste mais surtout membre du collectif de la Grève des femmes du 14 juin dernier. «On préparait la grève sur la place Pestalozzi, évoque-t-elle. Forcément, ça nous a un peu interpellés: qui a fait cette plaque? La Municipalité logiquement, c’est de sa compétence. Mais alors pourquoi n’a-t-elle jamais été posée?» Mystère.

Face au Conseil communal jeudi soir, où une interpellation interpartis sur le sujet a été déposée, le syndic Jean-Daniel Carrard était un brin emprunté. «On a essayé de refaire l’histoire de cette plaque, de savoir si elle est officielle, en sachant qu’elle y ressemble. Eh bien la réponse est qu’on n’a pas trouvé son origine. Mais si on ne l’a pas posée, c’est qu’on ne savait pas qu’elle existait.»

Un flou que l’élue socialiste qualifie de révélateur. «Maintenant il ne s’agit pas de réparer une injustice, mais de donner une place aux femmes dans les rues, ce qui fait partie des revendications du 14 juin», poursuit-elle.

«Il n’y a pas de raison qu’on n’essaie pas de lui trouver une place», a répondu jeudi soir le syndic, sans s’avancer plus à ce stade. Sur la place Pestalozzi, les hypothèses vont bon train, allant de la future place d’Armes pour les plus ambitieux au fond de ruelle d’un hameau d’Yverdon pour les plus caustiques.

L’origine de cette plaque, elle, reste encore peu précise. Pour l’ancien syndic Daniel von Siebenthal, elle aurait été produite par l’administration en vue de sa pose derrière la Maison d’Ailleurs, qui est finalement devenue la place des Droits de l’homme à la fin des années 90. «On cherchait vraiment à donner des noms de femmes à des rues, et on y est parvenu dans le quartier des Îles. En revanche je ne me souviens plus des détails et de l’origine du changement», réfléchit l’ancien édile.

Hélène Grand, ancienne élue yverdonnoise et figure de la lutte pour l’égalité, qui aurait été associée à l’affaire, dit ne pas se souvenir non plus de l’opération, tout en affirmant qu’elle en aurait été «parfaitement capable».

Quant à l’ancien syndic Rémy Jaquier, qui avait parlé de l’idée de cette plaque à «24 heures» en 2007, il évoquait alors une volonté de l’installer dans ce qui est devenu la place de la Tannerie.

«L’endroit où cette plaque sera posée sera assez révélateur, reprend Natacha Ribeaud Eddahbi. On ne demande pas de débaptiser la place Pestalozzi. Mais on espère que ce symbole ne sera pas relégué au second rang.»