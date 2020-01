A la Vallée, on s’active pour rendre la Thomassette praticable

Pour le ski alpin, la ligne d’arrivée doit être remontée

Aux Diablerets, les «mauvaises conditions météorologiques» ont obligé les responsables des JOJ à modifier le tracé de la piste de la Jorasse «Willy Favre», où se dérouleront les épreuves de ski alpin. «À la suite des précipitations de ces dernières vingt-quatre heures dans le secteur, le dernier tronçon de la piste de la Jorasse, entre le site dit du Rachy et l’arrivée au village des Diablerets, s’il reste praticable pour le ski de loisir, ne l’est plus pour la compétition», annonçait dimanche le comité par voie de communiqué. «Après avoir effectué divers tests de terrain, les parties prenantes ont en effet décidé, d’un commun accord, de remonter la ligne d’arrivée.» Celle-ci sera donc située sur le site du Rachy, soit quelques centaines de mètres plus haut que prévu. «Cela concerne les courses de super-G, combiné, slalom géant et slalom spécial. Les épreuves par équipes, prévues le 15 janvier, feront, elles, l’objet d’une évaluation dans les jours qui viennent», précisent les organisateurs. V.MA.