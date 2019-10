Le parc éolien de Bel Coster franchit une nouvelle étape

Energie Malgré les inquiétudes liées à l'avenir d'Alpiq, son promoteur, et malgré le récent «non» du village de La Praz à son propre parc, Bel Coster a été largement accepté entre Ballaigues et L'Abergement. Plus...

ABO+ Par Erwan Le Bec, Antoine Hürlimann 13.03.2018