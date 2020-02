Virus ou pas, Payerne a (un peu) fêté ses Brandons

«Il faut que les Brandons soient annulés pour qu’on voit une fois «VinVin» aux hameaux». En ce samedi 29 février, la Guggenmusik payernoise Les Rebbibœl’s vient d’arriver à Corges, dans le cadre de sa traditionnelle tournée matinale des hameaux de Payerne lors des Brandons. Et direct, l’esprit carnavalesque et taquin des musiciens reprend le dessus à l’arrivée de Sylvain Hostettler, président d’organisation de la manifestation.

Si toutes les réunions de plus de 1000 personnes ont été interdites, entraînant de facto l’annulation complète du programme du plus grand carnaval romand, qui devait fêter sa 125e édition, les musiciens sont costumés, mais sans instruments. Devant les habitants des «colonies», ils chantent «pleurer Brandons, poètes et chats noirs, la fête est morte ce soir».

Cortèges et concerts n’ont ainsi pas eu lieu, le Village de fête était démonté avant même d’avoir servi, tandis que la radio a cessé ses programmes et les barbouilleurs n’ont pas décoré les vitrines des commerçants. Qu’à cela ne tienne, les Payernois ont décidé de quand même chasser l’hiver. Et à voir les petites mines de certains musiciens, l’ambiance était aussi de mise la veille, même si la soirée costumée d’ouverture n’a pas eu lieu à la Halle des fêtes.

Malgré l'annulation du carnaval, l'ambiance était à la fête. Photo: Odile Meylan

«On avait envie de montrer que les Brandons sont plus forts que le coronavirus, tout en restant dans le cadre des conditions émises par le Comité des Masqués. Ainsi, on a maintenu cette tournée en costumes, mais sans instruments et j’ai l’impression que mon équipe est plus motivée que jamais», glisse Anthony Rotzetter, président des Rebbibœl’s. Avant de rejoindre Corges en petit train, ils s’étaient déjà arrêtés à Etrabloz chez Sébastien Tappy pour le déjeuner. «A Payerne, les gens n’ont pas envie de rester chez eux le week-end des Brandons. Comme le monde ne s’arrête pas avec cette maladie, j’ai proposé de maintenir ce déjeuner», glisse-t-il.

Alors que toutes les festivités officielles avaient été annulées le matin, en soirée, les bistrots, qui pouvaient ouvrir leurs portes selon les horaires normaux, avaient déjà fait le plein de costumés. Comme la Municipalité in corpore. «On a décidé de se déguiser comme d’habitude, de se coiffer et se maquiller, puis d’aller en ville plutôt qu’à la Halle des fêtes où l’orchestre a déjà rangé ses affaires. L’idée est de montrer qu’on est solidaire de cette détresse», présente la syndique et future conseillère d’Etat Christelle Luisier-Brodard, dans son costume noir et or, les couleurs de cette édition anniversaire.

Appel aux dons

Samedi, les organisateurs ont rangé tables et bars de la Halle des fêtes, puis le Comité des Masqués est aussi allé profiter des festivités réduites en ville. Bientôt, il sera l’heure de faire les comptes et de chiffrer le coût de cette annulation de dernière minute, qui pourrait mettre en péril la survie d’une manifestation centenaire. Samedi en fin de journée, le Comité des Masqués a lancé un appel aux dons de soutien, sur ses plateformes en ligne, pour couvrir les frais déjà engagés. Beaucoup de questions restent aussi en suspens, comme le timing d’annonce d’annulation par la Confédération.

les musiciens de la Guggenmusik, Les Rebbiboel's, n'ont pas renoncé à l'esprit carnavalesque des Brandons. Photo: Odile Meylan

Théoriquement, la fête se conclut lundi avec le cortège des Tumulus et la nuit des Chineuses dans les bars. Les hommes encagoulés et vêtus de bure ne distribueront pas leurs cacahuètes aux enfants des écoles, fermées pour l’occasion. «L’interdiction concerne tout le programme, on ne pouvait pas faire une exception, même pour les gamins. Par contre, comme la nuit des Chineuses se déroule dans les bistrots, ce serait fantastique que cette catastrophe puisse relancer cette tradition en perte de vitesse», commentait «Vinvin».

Reste à savoir quand les Brandons souffleront leurs 125 bougies. «L’année 2020 ne se termine pas le 29 février, mais le 31 décembre», conclut le président, laissant entendre que tout sera mis en œuvre pour organiser les cortèges.