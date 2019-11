Vucherens dit non à une route plus sûre

«Malheureusement, les perdants n’avaient pas encore le droit de vote. Notre projet voulait sécuriser le trajet sur le chemin de l’école pour les enfants. Ce ne sera pas le cas». Syndic de Vucherens, Denis Grosjean dresse un constat d’échec pour la Municipalité et le Conseil communal du village du Jorat, ce dimanche 24 novembre. A la question de savoir s’ils acceptaient un crédit de 341'000 francs pour des aménagements de sécurité routière comme le législatif l’avait validé le 18 juin dernier, les citoyens ont glissé 132 non contre 86 oui dans l’urne du référendum communal. Au total, 222 votants (1 blanc, 3 nuls) ont participé au scrutin, soit 54,8%.

Teinter de rouge deux parties d’un virage à 360°, aménager deux plateaux surélevés – à l’arrêt de bus scolaire et à un autre carrefour –, dessiner une bande piétonne en bord de route, ou encore changer d’anciens lampadaires et en installer sept nouveaux faisaient partie des objectifs de l’exécutif. A l’époque, une pétition avait circulé au village pour demander davantage de sécurité. Et le crédit d’investissement demandé faisait suite à deux autres pour étudier la question, lesquels n’avaient pas été remis en cause.

Dos-d’âne nuisibles

Mais alors que la commune doit apprendre à se serrer la ceinture, le comité référendaire jugeait que c’était trop cher payé pour une route finalement peu fréquentée. Quelque 60 paraphes étaient nécessaires pour faire aboutir sa demande de vote populaire, il en avait réuni 119 sur 570 habitants. Les opposants mentionnaient encore des dos-d’âne nuisibles pour l’environnement et une gêne surtout pour les cars postaux, les agriculteurs ou lors du déneigement.

«Je suis content que la population ait eu son mot à dire sur la question et que notre avis ait été suivi», commente Sébastien Cherpillod, membre du comité référendaire, sans faire de triomphalisme. Quant au syndic, il signale qu’il n’y aura pas de plan B. «Le message est clair, les électeurs estiment que la sécurité routière du village ne valait pas ce montant. La Municipalité s’en sent déchargée», conclut Denis Grosjean.