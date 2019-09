Vucherens votera sur la sécurisation de la route

«Pour une fois qu’on mettrait de l’argent sur quelque chose de visible plutôt que dans des tuyaux ou pour le fonctionnement d’associations intercommunales, cela ne fait pas l’unanimité.» Depuis quelques jours, les discussions vont bon train dans le village de Vucherens, sur un référendum communal dont l’aboutissement a surpris le syndic Denis Grosjean. En juin, sur 21 élus présents, le crédit de 341'000 fr. sollicité pour des aménagements de sécurité routière comprenant signalisations, marquages et éclairages sur la route du village avait assez facilement passé la rampe au Conseil communal (13 oui, 2 non, 6 abstentions).

Pour ce montant faisant suite à deux crédits d’étude de 9000 et 24'000 francs validés en 2016 et 2017, la Municipalité pensait apporter une réponse à un vieux serpent de mer communal, ayant notamment entraîné une pétition il y a quelques années. Pour sécuriser la traversée du village éparpillé entre deux routes cantonales sur les hauts de Moudon, l’idée était de teinter de rouge deux parties d’un virage à 360°, d’aménager deux plateaux surélevés – à l’arrêt de bus scolaire et à un autre carrefour –, mais également de réaliser une bande piétonne en bord de route, de changer d’anciens lampadaires et d’en poser sept nouveaux.

Autant d’aménagements qui n’ont pas plu à un comité référendaire, qui s’est créé dans la foulée. «Nous ne sommes pas contre la sécurité, mais alors que le dernier rapport de gestion mentionnait que la Commune doit se serrer la ceinture, nous estimons que c’est trop cher payé pour le résultat attendu sur une route finalement peu fréquentée et qu’il faudrait d’abord refaire avant de lui ajouter de la peinture», commente Sébastien Cherpillod. Dans son référendum, le comité parle aussi de dos- d’âne nuisibles pour l’environnement et de gêne surtout pour les cars postaux, les agriculteurs ou lors du déneigement.

Alors que la Commune de 570 habitants comptait 397 électeurs inscrits lors du lancement du référendum, 119 citoyens ont apposé leur signature au bas du texte durant l’été. Il en fallait 60 pour réunir les 15% du corps électoral. «On imagine que certains qui ont soutenu ce référendum avaient déjà signé la pétition pour davantage de sécurité», s’étonne Denis Grosjean.

La votation sur l’objet est agendée au 24 novembre prochain. La population pourra alors dire si oui ou non elle souhaite ces aménagements routiers et conforter ainsi l’Exécutif dans un projet phare de la législature. En effet, une sécurisation de la route cantonale menant de Moudon à Puidoux est aussi prévue par la suite et divers aménagements dans les hameaux, ultérieurement. Pour que chacun puisse se faire un avis, une séance d’information contradictoire sera organisée le 5 novembre à la grande salle du village.