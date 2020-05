Yverdon passe au diagnostic rapide sur un «drive-in»

Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) ont ouvert jeudi à Yverdon un «drive-in», mais destiné aux patients potentiellement porteurs du Covid-19. «Et sans Coca», précise le directeur de l’hôpital, Jean-François Cardis. L’hôpital du Nord vaudois est le premier site romand à mettre en place un tel système de diagnostic facilité. Seules Berne et Lucerne avaient franchi ce pas.

Comment cela fonctionne? La personne qui doute sur ses symptômes répond à quelques questions sur le site des EHNV. Une forme de «coronacheck» simplifiée qui conseille, ou non, de prendre rendez-vous. À l’heure dite, il suffit de suivre la signalisation en place, au volant, vers un parking des ambulances et du personnel transformé en parcours spécial. On vérifie alors l’identité du patient potentiel, qui est prié de tendre sa narine en ouvrant la vitre de sa voiture avant de filer.

Résultat en trois heures

Le prélèvement nasopharyngé est ensuite envoyé fissa au laboratoire de l’hôpital, à deux pas. Le résultat est connu en trois heures, contre une journée auparavant. En cas de retour positif, une équipe médicale prend alors contact avec le désormais malade. Dans tous les cas, la facture du test devrait s’élever à 120 francs, pris en charge par l’assurance de base.

Le système paraît simple, et c’est le but. Jusqu’à la semaine dernière, les tests étaient réservés aux profils à risque. Il y a désormais une amélioration sur le front des stocks de matériel de dépistage (les EHNV disposent maintenant d’une semaine de matériel, et les commandes arrivent, souligne Aurélie Jayol, cheffe du laboratoire, à l’origine de la démarche), permettant le déplacement d’une des lignes de test auparavant à l’entrée du bâtiment principal. Deux appareils – votre échantillon va y tourner durant 50 minutes avant de livrer son verdict, en théorie à haut taux de fiabilité – et huit laborantins s’y relaient.

Test parfois douteux

«C’est fiable, contrôlé et sûr. On y parvient parce qu’on maîtrise maintenant le laboratoire, auparavant limité au CHUV, seul reconnu, et cela correspond au niveau actuel de la pandémie, explique le directeur médical, Julien Ombelli. Il faut maintenant pouvoir endiguer le virus et à nouveau tracer les malades en menant une enquête à chaque fois, ce qu’on n’arrivait plus à faire.»

On devine un autre objectif. Éviter que les plus inquiets aient recours à des méthodes de test parfois douteux. Le déplacement d’une des files de soin sur le parking permet aussi de dégager de la place au sein de l’hôpital, au moment où ses activités reprennent.

Réservé aux malades

L’hôpital yverdonnois précise qu’il ne vise pas une reprise de l’économie ou un quelconque dépistage de la population, sujet à controverse. «Nous sommes un prestataire de soins et nous restons dans une logique de soins, réagit Jean-François Cardis, debout sur le parking. Ce test s’adresse aux personnes présentant des symptômes, uniquement. À l’heure où la population se déconfine, peut-être que les cas vont augmenter. On l’a vu à l’étranger. C’est logique de rendre l’accès au diagnostic encore plus facile.» Il ajoute: «Des personnes peuvent avoir peur de venir à l’hôpital même ou de se rendre chez leur médecin. Ils peuvent venir en restant isolés. C’est une prestation supplémentaire.»

Plusieurs, une dizaine en tout, lignes de dépistage existent déjà sur Vaud, hors des cliniques et des généralistes. D’autres solutions sont à l’étude et d’autres se sont avérées inadéquates, indique le Canton.

À ce stade, une centaine de tests peuvent être effectués chaque jour par le laboratoire de l’hôpital. Une ruée sur le «drive-in» a-t-elle été envisagée? Oui, on s’est posé la question. «Nous pouvons passer le cas échéant à 200 tests par jour, indique Julien Ombelli. Depuis le début on s’adapte de jour en jour à l’évolution du virus qui reste difficile à prévoir. On ne sait pas jusqu’à quand ce système devra rester.» Pour le reste, les spécialistes en appellent à la responsabilité des citoyens.

Entre les prémices et la mise en service du «drive-in», il a fallu compter dix jours et l’aval du Canton. «Il est utile que les accès aux tests soient élargis, répond le médecin cantonal adjoint, Éric Masserey. On ne le souhaitait pas en dehors des structures de soins existantes. Peut-être que ça va rassurer des inquiets, mais surtout, nous continuons à soigner la population.» Ne va-t-on pas se rapprocher d’un dépistage plus large maintenant que le matériel se fait moins rare? «Non et ce n’est pas avec les lignes de test disponibles qu’on va avoir une vision quantitative de l’épidémie. Par contre, ce seront des indications de l’évolution du nombre de cas.»