Yverdon épargne les petits drones au-dessus de sa tête

On continuera à entendre de curieux bruits de gros frelons le week-end. Jeudi, le Conseil communal d’Yverdon a fait office de pionnier en réglementant l’usage des drones dans le ciel et dans le territoire communal. Un débat que risquent d’avoir de nombreuses Communes. Lausanne figure notamment sur la liste.

Contrairement à ce qu’imaginaient la Ville et son syndic, Jean-Daniel Carrard, qui est déjà intervenu à ce sujet au Grand Conseil, les élus ont refusé une interdiction totale des appareils téléguidés sur la commune, soumise à autorisation de l’Exécutif.

Encadré: Pas de sortie libre pour les mineurs

En l’état, s’appliquait simplement la réglementation fédérale et cantonale. Soit des autorisations nécessaires du chef de piste de l’aérodrome, à 5 km autour du tarmac et pour les drones de plus de 500 g , et des mesures d’interdiction autour des Établissements hospitaliers du Nord vaudois et de la Grande Cariçaie. «Yverdon a voulu aller plus loin en s’arrogeant les pouvoirs du chef de piste de l’aérodrome, résume la rapporteuse de la commission, Natacha Ribeaud Eddahbi. Une approche plutôt restrictive.»

L’argumentation? La sécurité et la protection de la personnalité, avance la Ville. «La Confédération a refusé de légiférer sur la question et le Canton compte plutôt sur les Communes pour pouvoir contrôler les drones, plaide Jean-Daniel Carrard. Les drones sont de plus en plus légers, performants, et deviennent des moyens d’inquisition. Ils ont toutes sortes d’applications possibles et on donne des autorisations. Mais il nous faut un contrôle.»

«Les drones deviennent des moyens d’inquisition» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon

Dans les travées du Conseil, il se murmure surtout qu’un membre du cénacle politique a eu un jour une mésaventure avec son voisin et son drone. Mais passons.

Clémence pour les «jouets»

«On n’accepte pas d’avoir des drones en dessus de nos jardins, relativise la Verte Fanny Spichiger. Mais la vie privée est garantie par d’autres réglementations. Un enfant devrait pouvoir aller jouer avec le drone qu’il a reçu pour Noël au bord du lac sans demander une autorisation municipale.»

«On ne peut pas accepter n’importe quoi, surtout dans les zones d’habitation, rétorque le syndic. Même en dessous de 500 g , la technologie offre des possibilités extraordinaires», dit-il en prenant à témoin un petit appareil, sur un site de vente, capable selon lui de voler jusqu’à 4 km .

«Oui, mais le règlement cantonal stipule qu’il faut garder un contact visuel avec son drone de moins de 500 g . Je défie quiconque de voir aussi loin», ironise la socialiste Mireille Scholder.

Bref. Défenseur (et surtout fabricant) invétéré des drones, l’UDC Ruben Ramchurn suggère pour la boutade d’interdire les télescopes afin de protéger la vie privée des Yverdonnois. «Nous sommes la ville d’Y-Parc et des Numerik Games, une ville de technologie. Les drones, c’est un écosystème extrêmement riche dont le but n’est pas uniquement d’espionner son voisin. Les interdire totalement serait un très mauvais signal. On a plus de problèmes de corbeaux freux que de drones dans cette ville.»

Pierre Hunkeler, élu écologiste, souligne justement la protection de la faune. Pour lui, même 500 g de matériel volant, c’est déjà «une capacité de nuisance gigantesque» pour la biodiversité.

Paradoxalement, la tentative de serrage de vis amène Yverdon à appliquer… à la lettre la législation cantonale. Et cela suite à un vote serré. Les élus s’accordent toutefois à dire que la marge de manœuvre laissée aux petits drones risque bien d’être de courte durée.

Pas de sortie libre pour les mineurs

Ce devait être un toilettage bienvenu du vieil arsenal légal de 1991, le règlement communal de police, celui qui permet peu ou prou à Yverdon de réglementer l’essentiel de son espace public. Finalement, c’est une refonte complète.

Les élus n’ont pas bien pris un document «mal rédigé, confus, voire incohérent» préparé par la Ville. Il comprenait notamment un projet d’interdiction d’accès aux préaux scolaires en dehors des heures d’école, qui a fait pas mal grincer des dents avant que l’Exécutif rétropédale discrètement.

Verdict? Des mois de travail et de réécriture pour les délégués du Conseil. En plus de trois heures de débat parfois ubuesque en plénum jeudi soir. Florilège.





Chiens

Il n’y aura pas plus de clémence pour Médor. Le Conseil a refusé de spécifier qu’il n’y aura pas d’amende d’ordre pour qui promène son chien sans laisse à la plage en été, quand il y est déjà interdit.

Aires de loisirs

Les préaux sauvent donc leur peau. Pour l’usage «des places de jeu et des terrains de sport», il sera encore possible d’accéder aux écoles. La Ville, sur demande de la police, présente dans la salle du Conseil, qui souhaitait éviter qu’on mentionne également «pour des fins d’utilité publique», n’a pas été entendue.

Sécurité

La police sera aussi mieux cadrée. Le Conseil a accepté de préciser les raisons pour lesquelles on pouvait finir au poste, notamment pour éviter les arrestations au faciès.

Animaux

Il est interdit de tuer un animal dans la rue. Le PLR Daniel Cochand s’est inquiété du cas des corbeaux freux.

Égalité

La Municipalité devra veiller à l’égalité des genres pour les noms de rue, à la suite d’un vote serré.

Commerces

La Ville sera encouragée à consulter les syndicats pour l’ouverture des commerces. La gauche s’étonne encore que cet amendement soit passé.

Mineurs

Les moins de 16 ans ne pourront sortir entre 22h et 6h qu’avec l’autorisation de leurs parents. Les élus ont rappelé à la Ville, qui se voulait plus restrictive, le cas des apprentis.