Yverdon espère engranger des millions avec une nouvelle taxe

Comment assurer le développement d’Yverdon malgré des finances fragiles? C’est la question que se pose la Municipalité alors que la ville doit accueillir 7500 habitants et 3000 emplois d’ici à quinze ans. Car ces nouveaux arrivants auront besoin d’aménagements (écoles, transports publics ou encore structures d’accueil de la petite enfance) et qu’ils ont un coût.

Pour répondre, la Municipalité a annoncé vendredi matin qu’elle souhaite percevoir une «taxe sur les équipements communautaires». Cette dernière est déjà utilisée par de nombreuses communes vaudoises, mais Yverdon s’y était jusque-là refusé. Aujourd’hui, la Ville explique que, pour financer ces équipements, «la participation des propriétaires fonciers, bénéficiant de la plus-value économique des différents projets d’urbanisme, apparaît comme une solution adéquate et équitable».

Quand le thème avait été abordé, fin 2018, au Conseil communal, il restait une crainte importante: que cette taxe s’ajoute au prélèvement cantonal induit par la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Celui-ci se monte à 20% de la plus-value. «Il n’y aura pas de surimposition, puisque la LATC permet que la taxe communale soit déduite de la taxe cantonale, rassure le syndic PLR Jean-Daniel Carrard. Dans le cas contraire, ça n’aurait pas été possible, les propriétaires auraient été trop sollicités et Yverdon aurait perdu en attractivité.»

Deux montants distincts

La nouvelle taxe sur les équipements communautaires est calculée sur la base de la surface de plancher déterminante. La Municipalité entend dissocier les projets dédiés aux emplois de ceux dédiés aux logements. «Puisque la construction de logements engendre de plus importants besoins en matière d’équipements», précise la municipale PLR Gloria Capt. Ainsi, le prélèvement pourrait s’élever à 40 francs par m2 pour des emplois et à 135 francs par m2 pour des logements.

Les projections municipales montrent qu’en appliquant ces montants sur cinq gros projets en cours (Gare-Lac, Aux Parties, Les Roseyres, Coteau Est et Verdan), Yverdon pourrait engranger 60 millions de francs. «Ces chiffres sont indicatifs, car ces projets peuvent évoluer», préviennent toutefois les deux élus.

À noter que le conseiller communal Vert Vassilis Venizelos avait proposé l’introduction de cette taxe dès novembre 2017, par voie de postulat. «C’est une victoire politique, car cette idée était combattue par le PLR jusqu’à aujourd’hui, réagit l’élu. Je suis très satisfait, même s’il faudra discuter, notamment des montants proposés qui sont inférieurs à la moyenne vaudoise.» D’après lui, il est possible qu’au final certains propriétaires paient quand même un peu plus. «La taxe cantonale sera calculée sur une base abaissée, mais ce n’est pas une répartition différente d’un montant fixe.»