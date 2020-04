Yverdon ouvre un drive-in pour les petits producteurs

La Ville d’Yverdon cherchait depuis des semaines des solutions pour permettre aux producteurs locaux d’écouler leurs marchandises malgré la pandémie de Covid-19 et les restrictions mises en place par la Confédération et le Canton. Elle présente dans un communiqué une solution inédite: un drive-in dans le périmètre d’Y-Parc. Soit une plateforme d’enlèvement ouverte à la population dès ce mercredi.

«Cette offre permet aux maraîchers, horticulteurs et autres producteurs de la région de gagner leur vie tout en respectant les normes d’hygiène et de distance sociale, explique Jean-Daniel Carrard, syndic de la Cité thermale. Les clients devront passer commande directement auprès des artisans avant de venir sur place pour la récupérer depuis leur voiture. On évite ainsi la problématique de la promiscuité.»

Concrètement, le drive-in ouvre ce mercredi de 8 à 13 heures, puis les mardis et les samedis aux mêmes heures. Situé sur l’avenue des Sciences, côté autoroute, il est accessible en sens unique depuis le chemin de La Sallaz ou l’avenue des Trois-Lacs. La distribution des commandes s’effectuera uniquement du côté du conducteur.

«Le paiement se fera par des moyens électroniques», poursuit la Commune, qui insiste sur le fait que le cash ne sera pas accepté. Les personnes vulnérables et de plus de 65 ans qui sollicitent les livraisons de Ville d’Yverdon solidaire, peuvent aussi passer commande auprès des commerçants. La livraison se fera à domicile.

«Environ 100 clients pourront être servis par producteur durant les quatre heures d’ouverture de la structure», reprend la Municipalité. Dans un premier temps, cinq stands sont aménagés et le contact direct des exploitants se trouve sur le site internet de la ville. Leur nombre sera revu en fonction de la demande.

D’ailleurs les artisans intéressés peuvent téléphoner au 024'423'66'50 pour convenir d’un emplacement. Nathalie Weber, patronne neuchâteloise d’Aux Spätzlis gourmands, est une des premières productrices à profiter de l’offre yverdonnoise.

«On se réjouit que la Municipalité trouve des solutions pour que nous puissions continuer de travailler, dit-elle. Maintenant, il faut que les clients soient au rendez-vous.» L’Exécutif se renseigne pour savoir s’il est possible d’ouvrir le drive-in aux cyclistes.