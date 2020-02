Yverdon revient aux affaires avec «La Région»

La suspension de cette page d’actualité communale, Rive Sud, avait eu l’effet d’une tempête en plein été: crise au sein du journal «La Région», départ de la rédactrice en chef, rupture de collégialité à la Municipalité d’Yverdon et réactions jusqu’au plus haut niveau du Canton alors que se discutaient les mesures d’aide à la presse.

La fameuse page est de retour, a annoncé le syndic Jean-Daniel Carrard lors d’une rencontre avec les médias. Une première page est parue mi-janvier et le contrat, qui arrivait à échéance, a été prolongé de six mois. Avant ce qui était devenu «l’affaire La Région», ladite page paraissant huit fois par an rapportait un peu plus de 30'000 francs au titre par année. Le syndic dit se réjouir, maintenant que le climat s’est apaisé, que le journal ait retrouvé un rédacteur en chef et de pouvoir «aller de l’avant». Le nouveau rédacteur en chef, Raphaël Pomey, se dit heureux du retour de ladite page. «Ce n’est pas une surprise», note-t-il. Sans vouloir commenter plus en avant un contrat commercial.

Crise politique

Pour rappel, la Municipalité avait suspendu cette collaboration parce que mécontente de la qualité de la couverture régionale menée par le journal. Dans une lettre, elle regrettait alors, notamment, que le journal n’ait pas pris en photo les élus présents lors de conférences de presse et ait opéré «des choix rédactionnels partiaux» selon elle, pas en phase avec son rôle de journal local. Les réactions avaient été plutôt vives dans le monde médiatique.

Selon nos informations, le renouvellement du contrat liant la Ville au journal ne comprend toutefois aucun article ou clause prenant en compte l’affaire de l’été dernier ou le domaine du rédactionnel. Une analyse de la méthode de communication de l’autorité yverdonnoise sera menée d’ici à l’échéance des parutions prévues.

Procès envisagé

Quant au litige opposant l’ancienne rédactrice en chef au conseil d’administration du titre, il est toujours en cours de procédure judiciaire. La journaliste assure avoir été licenciée abusivement. La direction parlait d’un départ volontaire.