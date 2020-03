Une nouvelle pétition pour fermer les écoles

Alors que la pétition lancée il y une semaine par un parent d'élève a déjà recueilli près de 14 000 signatures sur change.org, des membres du personnel de l’Etablissement primaire et secondaire Isabelle-de-Montolieu ont lancé hier jeudi en fin d'après-midi un deuxième texte, sous format papier. «Et le taux d'approbation est très élevé», indique un syndicaliste.

Solidarité avec les soignants



Intitulée «Pour une mesure efficace de santé publique: fermons temporairement les écoles!», la pétition fait référence aux recommandations du professeur Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’UNIGE, qui plébiscite «la mise en place de mesures réelles» par le canton. «A l’heure actuelle, en Europe, l'Italie, la France, la Pologne, la Grèce, la République tchèque, la Roumanie, l’Ukraine, la Slovénie, la Lituanie, la Norvège, le Danemark, l’Autriche, la Slovaquie et l’Irlande ont décidé de fermer leurs écoles.»

La pétition demande une fermeture «de l’obligatoire et du non-obligatoire jusqu’aux vacances de Pâques». Le but de cette pétition est évidemment d'empêcher de nouvelles contaminations, mais aussi d'éviter l’engorgement du système hospitalier et de se solidariser du personnel soignant.