Une nouvelle présidente pour les scouts vaudois

C’est une étudiante en histoire de 25 ans qui présidera l’Association du scoutisme vaudois (ASVD) ces trois prochaines années. Barbara Bühlmann – «Tucuxi», son totem scout – a été élue samedi lors de l’assemblée générale de l’ASVD à Cugy, qui a vu 250 responsables se réunir et un nouveau groupe local rejoindre les troupes.

L’habitante de Forel, actuelle responsable de la Brigade de Lavaux, devient ainsi la troisième femme à présider les scouts vaudois. Un jeune homme était aussi candidat à la présidence, l’atout femme a-t-il joué? «Je ne pense pas, répond Barbara Bühlmann. De toute façon, nos statuts prévoient depuis longtemps qu’il doit y avoir un homme et une femme aux postes de président et vice-président.» L’ASVD envisage aussi la mixité sur le terrain, mais chaque groupe ou brigade gère ensuite cela à sa manière. «Certains prévoient des activités majoritairement séparées, d’autres non. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients: les adolescents ont besoin de se retrouver entre garçons ou filles, mais ils ont aussi besoin d’apprendre à être ensemble», dit celle dont la brigade est principalement mixte.

Barbara Bülmann termine un master en histoire à l’Université de Fribourg. Spécialisée en histoire suisse et moderne, elle aimerait à terme travailler dans des musées. Et assure que sa carrière de scoute, commencée à 8 ans, lui sera utile: «J’ai vite pris des responsabilités, d’unité puis de groupe. On y apprend la gestion de projet, à tenir un budget ou encore le travail en équipe.»

La nouvelle présidente sera épaulée par le vice-président, Alexis Martin («Bangkaew»), de la Brigade du Vieux-Mazel de Vevey, et le trésorier, Nicolas Chatelain («Renard»), de la Tribu du Grand Lac de Morges. Les trois nouveaux élus reprennent une association qui se porte bien. Forte de plus de 3400 jeunes, ses effectifs augmentent chaque année. Samedi, un 34e groupe local a d’ailleurs rejoint l’ASVD. Il s’agit du groupe Menthue, créé en 2017 dans la région d’Yvonand. Il pourra désormais bénéficier des structures cantonales et fédérales.