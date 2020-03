Onze nouveaux décès dans le canton de Vaud

Le médecin cantonal a enregistré 11 décès pendant le week-end, selon le bilan publié lundi. Le nombre de victimes du virus passe ainsi à de 55 à 66 dans le canton. 388 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 78 aux soins intensifs. Au total, on recense désormais 3168 cas confirmés de contamination, selon les dernières statistiques. Cela représente un taux d’augmentation quotidien de +4.9% durant les trois derniers jours (voir notre analyse en temps réel). A ce jour, 203 personnes infectées ont pu sortir de l’hôpital et rentrer à domicile.

“Il n’y a pas d’indication qu’une région serait plus touchée qu’une autre à l’heure actuelle”, indique Karim Boubaker, le médecin cantonal vaudois. En revanche, certains EMS sont plus touchés que d’autres. Une structure d’accueil a ainsi fermé ses portes à la Vallée de Joux. “Ce qui nous importe maintenant, c’est de savoir comment les médecins peuvent assumer tous les cas qui sont plutôt des cas communautaires, et comment l’hôpital va assumer, avec les soins intensifs également, tous les cas qui nécessitent des hospitalisations.”