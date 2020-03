Des outils locaux pour «transformer le monde»

Près de 60 Communes et Cantons romands ont mis en place les lignes directrices des mesures durables à mettre en œuvre, listées dans un nouveau guide. Elles correspondent à la déclinaison sur le plan local des objectifs définis par l’Agenda 2030. Cette déclaration de l’ONU, établie en 2015, vise à «transformer le monde» grâce à 17 objectifs de développement durable, contre la pauvreté et les déprédations de la planète. À l’échelle romande, ce «manuel» est destiné à toutes les collectivités afin qu’elles puissent agir de façon cohérente avec les objectifs internationaux et conforme aux spécificités locales.

«À Lausanne, l’Agenda 21 avait débouché sur la création d’un fonds de développement durable qui a permis de distribuer 80 millions de francs» Natacha Litzistorf, Municipale lausannoise en charge de l’Environnement

Le document se veut pratique et fournit un argumentaire, une marche à suivre et un catalogue de mesures pour mettre en œuvre localement les objectifs définis à l’échelon international. Un exemple? En ouvrant la brochure au hasard, on tombe sur la page «Développement urbain durable». Dans les bonnes pratiques sont référencés des modèles à suivre, comme un écoquartier à Meyrin (GE) ou un quartier durable installé sur quatre communes du canton de Fribourg. En tout, une dizaine de fiches recensent une kyrielle d’actions envisageables pour favoriser le développement durable.

Ce mouvement fait suite à l’Agenda 21, dont l’adoption remonte au Sommet de la Terre à Rio en 1992. «À Lausanne, cela avait notamment débouché sur la création d’un fonds de développement durable qui a permis de distribuer près de 80 millions de francs pour des projets allant dans ce sens, soit 4 millions par an depuis sa création», illustre Natacha Litzistorf, municipale lausannoise qui participait à la présentation du nouveau guide. Pour ce qui est du Canton de Vaud, la conseillère d’État Béatrice Métraux était également présente mais n’a pas souhaité lever le voile sur le «plan climat» qui sera présenté dans quelques semaines