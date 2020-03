La pandémie bouscule les rituels de la mort

Gérer l’épineuse question de la succession

Le triste décompte des victimes de la pandémie, qui rythme désormais le quotidien, impose aussi de se pencher sur la délicate question de la succession. Que dit la loi en cas de décès? Qui a droit à quoi et comment tenter d’épargner à ses proches de se déchirer? «Il y a plusieurs cas de figure, répond Me Antoine Eigenmann, avocat spécialiste FSA en droit des successions, comme une quinzaine de ses confrères en terre vaudoise. Si, rien n’a été prévu, c’est la loi qui s’applique. Pour une famille avec deux enfants, par exemple, elle prévoit que le conjoint qui reste hérite de 50% des biens, chaque enfant de 25%, après liquidation du régime matrimonial des époux.



Autres situations: un testament ou un pacte successoral ont été rédigés et il s’agit alors de s’y tenir.» La différence? Le pacte successoral est un contrat conclu, avant le décès, entre le défunt et tout ou partie de ses futurs héritiers. Il s’agit d’un engagement ferme qui ne peut être modifié qu’avec l’accord de toutes les parties. Le pacte successoral doit être signé devant un notaire. Le testament peut en revanche être rédigé par tout un chacun, seul. Pour être valable, il doit être intégralement manuscrit, daté et signé. «S’il en existe plusieurs, c’est le dernier en date qui fait foi», poursuit l’homme de loi. Et d’avertir que si la planification est mal faite, l’ouverture de la succession peut donner lieu à de potentiels litiges et à de très longues procédures, souvent coûteuses. Dans les cas extrêmes, la lutte judiciaire peut être telle qu’elle épuise tout ce qui se trouvait dans l’héritage, ne laissant que des perdants et une famille déchirée. «Il y a également l'énorme casse-tête des familles recomposées et des enfants de premier et de deuxième lits, qui peuvent donner lieu à des calculs complexes.»



Pour l’immense majorité des gens, ce que prévoit la loi correspond à ce qu’ils souhaitent, insiste Me Eigenmann, qui conseille donc à chacun d’examiner sa situation afin de voir s’il y lieu de planifier sa succession.



«Prévoir les choses, c’est être transparent et éviter les secrets de famille. Se renseigner sur sa propre situation, régler les choses en amont peut aussi constituer une occasion d’un rapprochement voire d’une réconciliation dans certaines familles. En ces périodes troublées, on a plus le temps de penser les uns aux autres, à la mort et à la suite», souligne l’avocat, qui rappelle encore qu’en matière de planification, on ne fait pas forcément ce qu’on veut. Par exemple, «l’exhérédation, soit le fait de déshériter un enfant ou son conjoint, ne peut se décider sur un coup de tête. Il faut des motifs précis qui relèvent d’une violation grave des devoirs de famille ou d’une infraction pénale.»



A noter qu’un enfant condamné pour le meurtre d’un parent, qui serait donc taxé d’indignité, ne pourrait prétendre à l’héritage. Enfin, la règle voulant qu’on respecte les dernières volontés d’une personne, le testament entre en force si, au bout d’un an, personne ne venait à s’en plaindre. E.BZ.