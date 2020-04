La pandémie a aussi eu raison du bel élan des JOJ

C’était il y a exactement trois mois. La Vaudoise aréna était pleine à craquer lors de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). La frénésie gagnait les rues de Lausanne et les sites annonçaient des audiences inespérées pour le patinage artistique, le short-track ou encore le biathlon. Le festival du sport qu’a été Lausanne 2020 a surpris et enthousiasmé au-delà du prévisible. Un élan formidable sur lequel pouvait thésauriser le milieu sportif. Notamment au niveau politique, afin de consolider, pour ne pas dire rafistoler, ce qui était déjà en place. Une réussite des Jeux était l’assurance de pouvoir augmenter les budgets, mettre tout le monde d’accord sur les bienfaits du sport. Que ce soit au niveau de la santé, du social ou de l’éducation. Les Mondiaux de hockey, ceux de pétanque et de cyclisme devaient renforcer ce sentiment.

Dans l’incertitude

Puis, le Covid-19 a tout chamboulé. Les priorités ont logiquement évolué. Désormais, les JOJ sont presque oubliés. «Tout ce qu’on a imaginé pour 2020 a été mis sur pause, observe Patrice Iseli, chef du Service des sports de Lausanne. Je viens de terminer une conversation téléphonique avec Gian Gilli, le directeur des Mondiaux de hockey. Il me disait qu’on devrait être en pleine effervescence. Mais qu’au lieu de cela il devait finaliser les détails de l’annulation des Championnats du monde. On devait aussi inaugurer le stade de la Tuilière et planifier l’ouverture de la piscine olympique. Nous sommes désormais dans l’incertitude la plus complète au niveau du planning.»

Plus personne ne parle de Lausanne 2020. «Cela ne me dérange pas plus que cela», lâche étrangement Ian Logan, directeur général de l’événement. Puis de motiver ses propos: «C’est la vie. Il y a des priorités. Cela dit, j’espère que nous avons semé assez de graines positives pour que la dynamique des Jeux perdure. J’espère aussi que les images fortes resteront, qu’on se souviendra que nous sommes capables, tous ensemble, de réaliser de grandes choses.»

Cet été, Ian Logan enfilera à nouveau son uniforme de colonel de l’armée suisse. Après la reddition du matériel, les organisateurs ont dû faire l’état des lieux du Vortex (un millier de chambres), rendre les bureaux. Il faudra payer les dernières factures, boucler la comptabilité, remplir la cinquantaine de rapports dans chaque domaine et rédiger les 180 pages du rapport final. Puis le comité se dissoudra. En principe au 30 juin.

Ces JOJ auront été un accélérateur de projets. La patinoire, la piscine, le Vortex sont autant d’exemples. Ils laisseront aussi des regrets. Notamment à la vallée de Joux, où il ne reste plus de trace des installations. «Une situation qui était prévue, rappelle Ian Logan. Je sais que les gens de la Vallée travaillent pour que le peu qui a été réalisé, comme l’aménagement d’un parking et de quelques dénivelés pour la piste de ski de fond, puisse continuer d’exister. Ailleurs, l’héritage est réel. À Champéry, on parle de réaliser un centre de curling pour les jeunes. Leysin et Villars souhaitent organiser des compétitions. Saint-Moritz veut faire du patinage sur le lac. La station des Tuffes est prête à organiser des Coupes du monde. Les JOJ ont servi à tout cela. À la Vallée, il faudra encore travailler pour que cet héritage se concrétise.»

Le soufflé est retombé

Cependant, le bel élan de Lausanne 2020 semble coupé. Tout du moins sur le plan politique. Le soufflé est retombé plus vite que prévu. «Personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas, estime Patrice Iseli. Nous travaillons pour que ça reprenne après la pandémie. Actuellement, les priorités vont à la santé, au travail. Il y a d’autres sujets plus importants que le sport. Nous savons que tout ne va pas repartir en tournant un bouton. Mais nous avons les ressources pour faire vivre cet héritage des JOJ.»

Quoi et comment? «Nous avons par exemple lancé un certain nombre d’actions, comme la promotion du mouvement, reprend le chef du Service des sports. Et nous voulons faciliter l’accès au sport pour les femmes. À ce titre, nous avons créé un poste de délégué au sport associatif et au sport pour tous. Il s’agit clairement d’un héritage des JOJ. Nous sommes totalement dans l’esprit des valeurs olympiques.»