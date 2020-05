«Cette pandémie ne fait que révéler l’autre Suisse»

Les images de milliers de personnes faisant la queue pour obtenir un sac de biens de première nécessité ont choqué le pays. La scène s’est déroulée ce week-end à Genève, mais Vaud n’est pas épargné. Coprésidente de la Plateforme nationale pour les sans-papiers et membre du conseil de la Fondation Mère Sofia, la conseillère nationale socialiste Ada Marra en appelle au réveil des autorités. Elle plaide pour l’institution d’un fonds cantonal et fédéral à destination des associations caritatives qui distribueraient de l’argent aux plus démunis dépourvus d’autres moyens de survie.

Que vous inspirent ces files qui s’allongent aux points de distribution de nourriture?

Beaucoup de rage. La pandémie ne fait que révéler l’autre Suisse. Celle qu’une majorité du parlement ne veut pas voir. Or elle existe et ce n’est pas nouveau. Aujourd’hui, avec cette crise, les problèmes s’accentuent. Elle montre à quel point notre filet social a de plus en plus grosses mailles.

La problématique de la grande précarité est-elle aussi importante dans le canton de Vaud qu’à Genève?

Bien sûr! À la Fondation Mère Sofia, la distribution de repas est montée à 900 par jour contre 250 habituellement. C’est évidemment compter sans les autres structures d’aide qui ont également dû accroître leur activité. On voit arriver des nouveaux profils avec la crise.

Dans cette population il y a beaucoup de sans-papiers. Quels sont leurs principaux besoins durant cette période?

Il y en a trois: la santé, les revenus, la régularisation. En matière de santé, le problème ne consiste pas dans l’accès aux soins mais dans le fait que les gens s’autocensurent par peur de laisser entrer dans le système des données qui vont se croiser et révéler leur situation. Cet obstacle met en danger leur santé, mais aussi celle du reste de la population puisqu’ils risquent de ne pas se soigner alors qu’ils sont contagieux. Sur la question des revenus, il faut bien comprendre que les sans-papiers sont en majorité des travailleurs du domaine de la restauration, du ménage ou des chantiers. Aujourd’hui, ils n’ont plus de revenus. La différence avec le reste de la population, c’est qu’ils n’ont aucun droit alors même qu’ils ont payé impôts et charges sociales. La réponse politique urgente doit se traduire par un fonds alimenté par le Canton et la Confédération à destination des associations caritatives pour la redistribution de l’argent. Sur le long terme, il faut instituer une assurance de perte de gain universelle pour tous les profils.

«Il restera des traces de cette période dans les couches de la population la plus précarisée. Elle fera de nouveaux précaires»

Une opération de régularisation telle que Papyrus, à Genève, est-elle politiquement praticable aujourd’hui?

En Suisse, le nombre de sans-papiers est estimé, selon les études, entre 100'000 et 300'000. La plupart travaillent. Or, on n’a pas de majorité politique pour une régularisation sur le plan fédéral. Dans le canton, il y a des associations et des partis qui essaient d’en construire une. À ce stade, nous sommes parvenus, avec mon collègue Vert du Conseil national Balthasar Glättli, à rallier une majorité de la Commission des institutions pour demander au Conseil fédéral de ne pas comptabiliser la période du confinement, où les gens ne peuvent pas travailler, lors des examens des demandes de régularisation. Cette question concerne aussi les étrangers avec un permis B au moment du renouvellement de leur permis de séjour.

Les sans-papiers pourraient-ils demander l’aide sociale?

Non. Mais certains cantons comme Zurich ont constitué un fonds d’aide attribué aux associations qui la redistribuent aux sans-papiers. Cela dit, cette crise révèle que notre système d’assurances sociales ne permet pas de prendre en compte toute la complexité des situations de précarité.

Cette crise ne sera pas éternelle. Les jobs seront bientôt de nouveau disponibles. La situation ne va-t-elle pas s’améliorer rapidement pour ces personnes aujourd’hui démunies?

Je ne le pense pas. Il restera des traces de cette période dans les couches de la population la plus précarisée. Surtout, elle contribue à fabriquer de nouvelles personnes précaires.