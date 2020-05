Des parents n’enverront pas leurs enfants à l’école

«Nous protégeons nos enfants depuis deux mois, tout ça pour ça?» Ou encore: «Nous nous sommes confinés volontairement depuis début mars. Notre enfant n’a plus vu ses amis depuis, sauf en appel vidéo. Nous avons strictement respecté les consignes de l’OFSP, et puis quoi? Soudainement tout va bien? Qu’ils aillent se faire…» Ces réactions d’internautes traduisent la grogne de nombreux parents face à la reprise de l’école lundi. La pétition en ligne «NON à l’ouverture des écoles obligatoires le 11 mai dans toute la Suisse!» a déjà réuni plus de 20'000 signatures. Un groupe Facebook au nom presque identique, créé jeudi dernier, compte plus de 2000 membres.

Les témoignages pleuvent, empreints de peur, comme l’explicite Barbara, dont les membres de la famille ont des maladies héréditaires: «Imaginez si ma fille de 12 ans ramène le virus. L’un de nous attrape cette saloperie et y reste. Dans quel état psychologique sera-t-elle? Elle devra grandir avec ça toute sa vie.» Plusieurs enfants seraient angoissés.

Sésame

Pourtant, les enfants à risque, ou dont un membre de la famille l’est, devraient continuer l’école à distance, à condition de produire un certificat médical. Là aussi le bât blesse, de nombreux parents d’enfants asthmatiques rapportant n’avoir pas obtenu ce sésame (lire l’encadré).

C’est le cas de Tristan, 8 ans, asthmatique et autiste, sans certificat et donc théoriquement obligé de retourner à l’école. «Chaque hiver, il est sous corticoïdes car il ne faudrait pas qu’un simple rhume s’aggrave, et là on me dit qu’il n’est plus à risque d’attraper le coronavirus, alors que la semaine dernière il l’était encore! se désole sa mère, Jessica Guillet, de Villeneuve. J’ai bien précisé que je ne demandais pas un certificat pour que l’un de nous n’aille pas travailler: mon mari est père au foyer, cela ne change rien économiquement pour nous, car nous fonctionnons sans aide ni chômage!» Les circonstances actuelles de retour à l’école peuvent causer des dégâts sur un enfant comme Tristan: «Comment réagira-t-il si la dame qui l’épaule en classe se tient à distance et masquée? s’interroge Jessica Guillet. Les petits autistes ont des peurs énormes. Si j’insiste trop pour qu’il se tienne à 2 mètres d’autres gens, il sera difficile de revenir en arrière après la crise, car il n’osera plus s’approcher de personne.»

Des directeurs se montrent plus compréhensifs, mais y aura-t-il des sanctions? «Cette question est prématurée, répond par e-mail la conseillère d’État Cesla Amarelle. La souplesse est dans le dialogue. C’est la meilleure solution, car l’inquiétude est réelle chez certains parents. Il faut expliquer, rassurer. Notre priorité est la santé des élèves, des enseignants et de leurs familles, en mettant en œuvre les mesures sanitaires de la manière la plus efficace et sérieuse.»

Si des parents doutent de la pertinence d’un retour le 11 mai, c’est surtout pour un sentiment d’accélération subite des événements et à cause de «l’absence de consensus scientifique». «On ne sait plus sur quel pied danser, explique Audrey Razama Tschanz, mère de deux filles à Vevey. Les arguments économiques semblent avoir précipité les choses en envoyant tout le monde au casse-pipe avec une réouverture des musées et des restaurants qui n’était d’abord pas attendue avant juin! Plutôt que des avis contradictoires, on aimerait une étude fondée.» Doriana Delfino, de Préverenges, qui dit souffrir encore de «dégâts au système respiratoire après 35 jours avec M. Covid» explique: «Avec un background de chercheuse universitaire en économie de la santé et épidémiologie, je remets en question une affirmation telle que «les enfants jouent un rôle très marginal dans la propagation du virus», qui figure dans la lettre envoyée à tous les parents et signée de la conseillère d’État Cesla Amarelle. Christian Drosten, un des experts scientifiques qui conseille Angela Merkel en Allemagne, cite plusieurs études dont il ressort que les enfants asymptomatiques ou avec des symptômes légers ont la même capacité de transmettre le Covid-19 que les adultes.» «On ne demande que l’application du principe de précaution, souligne Sevilay Moura-Salih, mère de trois filles à Vevey. Les enseignants sont défendus par des syndicats. Pour les enfants, ce sont nous, les parents, qui devons reprendre un certain pouvoir pour remettre au centre la question de la santé.»

Instruction à domicile

Audrey Razama Tschanz a lancé une pétition pour que les parents aient le libre choix de renvoyer ou non les enfants à l’école. Sa parade: l’instruction à domicile. «Je ne suis pas la seule maman au foyer. Contrairement à ceux qui sont obligés d’aller travailler, nous pouvons ainsi désengorger un peu le système et aider à mieux faire respecter la distanciation sociale.»

Dans ce cas, l’élève quitte sa classe et son établissement. «La responsabilité de l’enseignement passe aux parents, avec une visite de contrôle par année, rappelle Cesla Amarelle. Les conséquences pédagogiques pour un enfant qui passerait plus de cinq mois sans aller à l’école sont bien réelles, le risque de décrochage est important et les inégalités se creusent.»

Désireuse de garder l’anonymat, une mère à risque enverra malgré tout sa fille à l’école: «On ne peut se mettre indéfiniment sous une bulle, de même qu’on ne va pas s’empêcher d’aller dans la nature parce que les enfants risquent d’attraper la maladie de Lyme à cause des tiques. Mais je le ferai avec un goût amer, car les pressions économiques sous-jacentes me posent problème, ainsi que le calendrier: en février, OK, mais là ils ne feront de toute façon plus rien depuis mi-juin!»